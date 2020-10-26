Новосибирский депутат Наталья Пинус заподозрила у себя коронавирусную инфекцию

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус сообщила в соцсетях, что подозревает у себя коронавирусную инфекцию. Она рассказала, что чувствует сильную слабость.

О своём здоровье депутат рассказала на своей странице в Facebook 25 октября.

«Хотя официально диагноза пока нет. Много не напишу, потому что сил и вправду нет. Это называют «лежать пластом», — сообщила она в соцсети.

Наталья Пинус также поделилась мнением, что болезнь может быть дана для того, чтобы «хоть немножко остановиться и поразмышлять».

«А то ведь несёмся куда-то неосознанно и на большой скорости. А может надо не туда? Я это и про каждого и про всех вместе», — написала депутат.

Напомним, на прошлой неделе Наталья Пинус сообщила в соцсетях о том, что в горсовете не состоится заседание комиссии по городскому хозяйству из-за болезни депутатов. «Кворума нет. Депутаты болеют», — написала Пинус.

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