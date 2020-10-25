Как стало известно «Континенту Сибирь», 23 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подписал приказ о закрытии до особого распоряжения родильного отделения и отделения патологии беременности Областной клинической больницы. Решение принято «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в областном перинатальном центре».
Как следует из текста приказа, копия которого имеется в распоряжении «Континента Сибирь», приостановить приём пациенток главный врач Облбольницы должен был в 13.00 дня, предшествующего дате подписания документа.
В документе также сообщается, что роженицы и родильницы, находящиеся в учреждении на момент вступления приказа в действие, будут из него эвакуированы. Эту задачу министр возложил на главного врача Новосибирской станции скорой помощи Ирину Большакову. Эвакуация пациенток будет производиться сразу в несколько больниц Новосибирска, сообразно медицинским показаниям течения беременности будущих мам.
В числе прочего, приказом министра Хальзова главному врачу Областной больницы предписывается также «предусмотреть возможность оказания акушерско-гинекологической медицинской помощи берменным, роженицам и родильницам <…> с внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией COVID-19». Ранее такую помощь беременным оказывал преимущественно роддом при ЦКБ СО РАН, перепрофилированный под эту задачу ещё в период первой волны пандемии.
Таким образом, на текущий момент уже три роддома – роддом №2, областной перинатальный центр и роддом при ЦКБ СО РАН в Академгородке не принимают обычных рожениц. Кроме того, не принимает пациенток и Новосибирская гинекологическая больница №2 в составе которой работало, в частности, отделение патологии беременности. Она была перепрофилирована под приём больных коронавирусной инфекцией 20 октября. Таким образом, возможности манёвра для новосибирских рожениц всё более сужаются.