Более миллиона раз новосибирцы оплачивают проезд безналом каждый месяц

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта Сбербанк подвел итоги работы сервиса безналичной оплаты проезда. Каждый месяц банк фиксирует более миллиона оплат банковскими картами в общественном транспорте Новосибирска. В целом по Сибири в сентябре было зафиксировано более 10 миллионов оплат проезда банковскими картами.

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

«Сегодня оплата картами в общественном транспорте Новосибирска – это удобное и безопасное решение, – комментирует заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Ольга Коновалова. – Транспортный эквайринг Сбербанка работает уже на 1 тысяче транспортных средств в Новосибирске и эти цифры продолжают увеличиваться».

В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 4-х городах Сибири. С ноября планируется проведение еще более десяти акций.

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