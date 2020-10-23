Новосибирская Rich Family заплатит 300 тыс. рублей за читающий стихи светофор

Сеть детских гипермаркетов со штаб-квартирой в Новосибирске Rich Family проиграла суд тюменской поэтессе Ольге Чусовитиной, обвинившей коммерсантов в нарушении авторских прав.

О вынесенном постановлении в пятницу сообщили в Дзержинском районном суде. Как рассказала «Континенту Сибирь» Ольга Чусовитина, сам процесс завершился еще в первой половине октября, однако документы из суда она пока не получила и не знает, будет ли ответчик обжаловать вердикт. Предмет спора касался продававшейся в магазинах Rich Family детской игрушки-светофора китайского производства. Светофор был интерактивным, он читал стихи – поэтессы Ольги Чусовитиной.

Поэтесса сочла происходящее нарушением авторских прав и обратилась в суд, потребовав с сети гипермаркетов около 900 тыс. рублей, включая возмещение морального вреда. В суде юристы Rich Family с предъявленными претензиями не согласились, пояснив, что у бизнесменов в ходе закупки товара «нет возможности детально рассматривать каждую игрушку». Суд встал на сторону поэтессы, частично удовлетворив иск — Rich Family заплатит около 300 тыс. рублей.

Сеть детских гипермаркетов Rich Family была создана в 2002 году в Новосибирске, ее магазины работают в городах России, включая Москву, а также Казахстане. Владеет компанией бизнесмен Валерий Ткачук. По данным ЕГРЮЛ, за 2019 год выручка компании превысила 14,3 млрд рублей.

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