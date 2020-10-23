Скорая помощь и участковые врачи «поделили» пациентов с коронавирусом в Новосибирской области

Специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области синхронизируют работу службы сокрой помощи и участковых врачей. Это обеспечит эффективность маршрутизации пациентов, снизит нагрузку на медработников и позвонит избежать дублирования вызовов, сообщили на брифинге в правительстве региона 23 октября.

Как рассказали специалисты регионального минздрава на брифинге, который прошёл в ведомстве 23 октября, чтобы избежать дублирования вызовов скорой и участковой служб, а также эффективно распределить пациентов в соответствии с симптомами, врачи оперативно распределяют случаи на неотложные, экстренные и иные. Приоритет при этом отдаётся «тяжёлым» пациентам.

«Скорую помощь стараемся задействовать только в сложных случаях, когда речь идет о пациентах, у которых наблюдается лихорадка в течение трёх и более дней с температурой выше 38,5 градусов, затруднение дыхания, боль в грудной клетке, повышенная частота дыхательных движений, есть наличие сопутствующих патологий, неинфекционных заболеваний. При этом мы обслуживаем в течение суток абсолютно все вызовы, поступившие на телефоны скорой помощи, в связи с чем количество инфекционных бригад на скорых увеличено до 35. Экстренные вызовы, оцениваемые старшим врачом скорой по специальному чек-листу, стараются обслуживать в течение 20 минут», — рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Замминистра добавила, что на горячую линию «112» дополнительно вывели четырёх врачей из центра медпрофилактики. Они оказывают организационную и методическую помощи тем, у кого возникли сложности с обслуживанием поликлиник или скорой помощи. Кроме того, в регионе на уровне первичного звена внедряются телемедицинские консультации. Все пациенты с диагностированным коронавирусом могут установить на смартфоне приложение «112», по которому нужно ежедневно отправлять данные о своём состоянии. Эта информация автоматически передаётся в систему, и в случае необходимости врач вызывается на дом.

Как подчеркнула заведующая терапевтическим отделением №2 ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3», врач-терапевт Татьяна Атрошенко, нужно учитывать, что в регионе циркулирует не только коронавирусная, но также риновирусная и аденовирусная инфекции. Поэтому не всегда при наличии симптомов вирусного заболевания стоит сдавать анализы на COVID-19, в том числе на коммерческой основе, а инфекционную бригаду следует вызывать лишь в случае необходимости.

«В поликлинике нашего госпиталя разделены потоки здоровых людей и пациентов с температурой – они попадают в медучреждение разными входами и не пересекаются. Организована служба помощи больным коронавирусной инфекцией и просто респираторными заболеваниями – здесь мы тоже стараемся разделять потоки. В учреждении реализована многоканальная система обратной связи с пациентами, ожидающими врача, а также производится обзвон пациентов с симптомами на дому», — также рассказала Татьяна Атрошенко.

Заместитель главного врача по терапевтической помощи ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25», врач-терапевт, врач-пульмонолог Алексей Мельник в ходе брифинга подчеркнул, что сейчас вся лечебная сеть города и области испытывает колоссальную нагрузку, но ситуация при этом остаётся достаточно стабильной.

«Да, в эту волну мы имеем больше тяжёлых пациентов, чем было в первую, но эта цифра прогнозируема и стабильна, – отметил Алексей Мельник. – Мы имеем достаточный резерв материальной базы, в режиме реального времени подстраиваемся под любые изменяющиеся обстоятельства, в том числе готовы к усугублению эпидемиологической ситуации».

Ранее сообщалось о том, что мэрия Новосибирска выделит автомобили для службы неотложной помощи городской поликлиники №1 из муниципального автопарка.

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