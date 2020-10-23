Дефицит антибиотиков в Новосибирске должен снизиться к 26 октября – мэр Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках города на пресс-конференции 23 октября. Он сообщил, что оперативные меры позволят уже со следующей недели снизить нехватку препаратов.
Новосибирские власти ведут переговоры с производителями и поставщиками антибиотиков и противовирусных препаратов, чтобы обеспечить лекарствами городские аптеки. Предполагается, что эта работа позволит обеспечить жителей лекарствами уже к 26 октября, сообщил мэр Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами 23 октября.
«Со вчерашнего дня проводятся совещания руководителя департамента и аптечной сети, чтобы получить дополнительные объёмы лекарственных форм. Прежде всего, антибиотиков и антивирусных. Я надеюсь, что быстрая реакция позволит уже к следующей неделе напряжение с дефицитом несколько снизить по основным лекарственным формам, которые запрашиваются», — сказал мэр.
Анатолий Локоть напомнил: региональный минздрав синхронизирует работу врачей с поступлением медикаментов, которые есть в наличии — специалисты прописывают схемы лечения с применением имеющихся препаратов.
Мэр также подчеркнул, что препараты для лечения хронических заболеваний присутствуют в городских аптеках в должном объёме. Кроме того, в продаже есть запас медицинских масок, в том числе детских, на три месяца.
Напомним, 23 октября в Новосибирской области заболело 175 человек. С начала эпидемии в регионе зарегистрирован 15 861 пациент с коронавирусной инфекцией.