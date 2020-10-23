Для предприятий газо- и нефтехимии установили налоговые преференции на Ямале

Для предприятий, которые добывают и перерабатывают углеводородное сырьё на новых мощностях на Ямале, снизили ставку налога в окружной бюджет на прибыль. Соответствующий закон поддержали депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа 22 октября.

Окружные парламентарии поддержали изменения в первую статью Закона автономного округа «О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в окружной бюджет» 22 октября. Согласно документу, на предприятия, которые производят сжиженный природный газ или перерабатывают углеводородное сырьё в продукты нефтехимии на новых мощностях, распространяется льгота. Так, для проектов, впервые введенных в эксплуатацию до 1 января 2021 года, ставка составит 13,5%, а для проектов, впервые заработавших после этой даты, – 11,5 %.

Пониженная налоговая ставка будет применяться 12 лет, исчисляемых с месяца реализации первой партии сжиженного природного газа или продуктов нефтехимии. Применение этих льгот рассчитано на перспективные инвестиционные проекты.

«В условиях значительного снижения мировых цен на углеводороды применение пониженной ставки налога на прибыль организаций позволит сформировать стабильную законодательную базу для финансового планирования и привлечения долгосрочных инвестиций в перспективные проекты в сфере производства СПГ и продукции нефтехимии», – прокомментировал председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Законодательного собрания ЯНАО Виктор Казарин.

Своевременная реализация перспективных СПГ-проектов на Ямале будет способствовать росту грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн, а также увеличению производства СПГ до 140 миллионов тонн в год к 2035 году — такая цель обозначена в Энергетической стратегии России.

Привлекательные условия инвестирования в крупные инвестиционные проекты будут способствовать созданию в регионе нового имущественного комплекса. Это обеспечит увеличение налоговой базы по налогу на имущество организаций и мультипликативный эффект в сфере занятости населения.

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