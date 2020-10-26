В этом году на рынок вышли обновленные версии двух популярных седанов бизнес-класса — Mercedes-Benz Е-класс и BMW 5-series. В чем особенности новинок, и что думают об обновленных автомобилях потенциальные клиенты — представители власти и бизнеса — в материале «Континента Сибирь».

Е-класс: «умный» руль и гибриды

Премьера обновленного Е-класса состоялась в марте 2020 года, а в продаже в Сибири автомобиль появился этим летом.

Для немецкой компании Е-класс имеет особое значение — за всю историю Mercedes-Benz именно эта модель являлась самой продаваемой. С 1946 года покупателям было выдано более 14 млн автомобилей Е-класса. Вместе с тем в России и непосредственно в Сибири гораздо лучше продается внедорожная линейка марки: Е-класс уступает по продажам моделям GLС и GLA. В этой ситуации опорным для модели стал китайский рынок. Седан Е-класса удлиненной версии в этом году отметился там двухзначным ростом объемов продаж. В результате каждый второй из проданных в 2019 году во всем мире седанов Е-класса оказался удлиненной версией, реализованной в Китае.

Действующее, десятое поколение автомобилей Е-класса вышло на рынок в 2016 году, а весной 2020 года эта модель претерпела рестайлинг. Новинка получила более динамичный дизайн, в частности, были переработаны как фары головного освещения, так и задние фонари. Обращает на себя внимание звезда, расположенная в центре решетки радиатора, а также большее количество хромированных деталей в передней части кузова.

«Если говорить о трех моментах, на которые я обратил внимание при первом знакомстве с обновленным Е-классом, то, во-первых, это экстерьер, который стал значительно более агрессивным и гармоничным. Мне понравилась новая стилистика оптики. Передняя часть стала напоминать AMG GT с акульим взглядом. Во-вторых, задняя часть стала более цельной и эстетичной. Рестайлинговый Е-класс обрел свое лицо. Теперь его не спутать с С-классом. В-третьих, это новый руль. Выглядит футуристично и красиво», — делится впечатлениями с «Континентом Сибирь» совладелец компании «Евразия-Премиум» (официальный дилер Mercedes—Benz в Омске) Марк Фридман. В интерьере Е-класса были использованы новые варианты отделки и материалы. Отличительной особенностью можно считать адаптивную настройку водительского сиденья: если через мультимедийный дисплей или фирменное приложение указать рост водителя, то сиденье автоматически отрегулируется, придя в положение, как правило, удобное для людей указанного роста; водителю же останется лишь тонко подстроить его под себя.

Марка продвинулась и с точки зрения электрификации. В гибридном исполнении предстают семь моделей (с дизельным и бензиновым двигателями, в кузовах седан и универсал, с задним и полным приводом). Впервые в портфолио двигателей появился четырехцилиндровый бензиновый мотор с интегрированным стартер-генератором второго поколения, который обеспечивает больше дополнительной мощности.

Была также модернизирована и коробка передач 9G-TRONIC, конструкция которой была оптимизирована, в частности, уменьшилась масса конструкции, увеличился ее КПД.

Традиционно Е-класс начинен большим количеством систем активной безопасности. Достаточно отметить, что в ободе нового рулевого колеса располагается подложка с соответствующими датчиками. Они регистрируют обхват руля. Распознав отсутствие рук водителя на рулевом колесе в течение определенного периода времени, система запускает каскад предупредительных сигналов, который при дальнейшем бездействии водителя активирует в итоге систему экстренной остановки.

Среди других систем — активная система контроля «слепых» зон с функцией предупреждения при выходе, «парктроник» с камерой с углом обзора 360 градусов. В частности, при выезде с места парковки система способна предупреждать о поперечном движении позади автомобиля и при наличии сомнений тормозить.

В новом Е-классе применяется мультимедийная система новейшего поколения. Она предполагает использование на серийной основе двух больших дисплеев, имеющих диагональ 26 см каждый и расположенных рядом с целью формирования общего широкоформатного экрана. В качестве опции можно заказать дисплеи с диагональю уже 31,2 см. Видеоизображение окружающего пространства дополняется в этом случае полезной навигационной информацией, например, прямо на дисплее автоматически появляются стрелки-указатели или номера домов. Эта система оказывает водителю поддержку и на светофорах: если Е-класс окажется в крайней передней позиции перед светофором, то его горящий в данный момент сигнал отобразится в автомобиле. Тем самым эта новая функция помогает водителю, прежде всего, в случаях, когда водителю в силу текущего угла обзора бывает трудно разглядеть сигнал светофора.

Стоимость автомобиля начинается с отметки в 3 997 000 рублей.

BMW 5-series: динамика и драйв

Обновленная BMW 5-series вышла на рынок почти одновременно с Mercedes-Benz E-Class, но пока уступает ему в продажах. По данным «Автостат Инфо», за три квартала 2020 года в Сибири было зарегистрировано 100 новых автомобилей BMW 5-series против 137 новых автомобилей Mercedes-Benz E-Class.

У обновленной «пятерки» в сравнении с предшественницей появились новые акценты в дизайне: переработанная решетка радиатора стала шире и выше, новые светодиодные фары отличают более тонкие контуры, а новые задние фонари теперь обладают трехмерным эффектом. Обращают на себя внимание новые легкосплавные диски диаметром от 18 до 20 дюймов.

Эксперт BMW омского официального дилерского центра «Барс» Никита Безуглов считает, что дизайн новой 5 серии безусловно будет являться ее сильной стороной. «Хотя в BMW сильно изменили экстерьер автомобиля, поменяв восприятие модели в целом, дизайнерам удалось сохранить узнаваемые издалека семейные черты», — делится мнением собеседник издания.

Ключевым элементом интерьера обновленной «пятерки» можно считать 10,25-дюймовый дисплей (опциально доступен 12,3-дюймовый дисплей), автоматический климат-контроль с расширенным функционалом и спортивный кожаный руль с новым расположением многофункциональных клавиш.

Также у автомобиля новые системы помощи водителю, в частности, опция «Ассистент вождения» теперь включает в себя активную навигацию, функцию контроля дорожной разметки и систему предупреждения о столкновении с функцией торможения до полной остановки. Система помощи водителю умеет не только выводить автомобиль на обгон, но и возвратить его на нужную полосу по сигналу поворотников, рассказывает Никита Безуглов.

Модель доступна в четырех бензиновых модификациях (BMW 520i, BMW 530i, BMW 540i xDrive и BMW M550i xDrive) и трех дизельных (BMW 520d, BMW 520d xDrive и BMW 530d xDrive). Все версии оснащаются 8-ступенчатым автоматом Steptronic и функцией Auto Start/Stop. Версия BMW 520i с 4-цилиндровым бензиновым 184-сильным двигателем разгоняется до «сотни» за 7,8 секунды, при этом расход топлива у нее составляет 6,8 л/100 км.

Рекомендованные розничные цены на модели начинаются с отметки в 3 470 000 рублей за версию Base. Базовая комплектация уже включает полностью светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, навигацию и сервисы BMW ConnectedDrive. BMW 520i Business, BMW 520d Executive и BMW 520d xDrive Business дополнительно оснащаются автоматической системой управления дальним светом, электроприводом крышки багажника, 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic с подрулевыми лепестками. В отделке интерьера этих версий используется перфорированная искусственная кожа Sensatec.

«Пятерка» или Е-класс?

«Континент Сибирь» узнал мнение о новинках у клиентов, которые ранее уже были владельцами BMW 5 серии, а также моделей-конкурентов.

Собеседник издания, представитель властных кругов, ранее имевший в своем гараже Е-класс, отметил на условиях анонимности, что обновленная модель Mercedes-Benz роскошна, и он по-прежнему сделал бы выбор именно в пользу нее.

Аналогично высказываются и владельцы BMW, но уже в пользу 5-series. «Я был доволен «пятеркой» в старом кузове, и, наверное, даже рассматривал бы новую, особенно если она будет поставляться в Россию в кузове универсал. По моим наблюдениям, по сравнению с Audi А6 и Е-классом «пятерка» интереснее рулится (правда, у меня была с М-подвеской и прочими спортивными атрибутами). Также «пятерка» приятнее сделана с точки зрения интерфейса — я за четыре года владения А6 не перестал беситься тому, как устроено управление медиасистемой или как уродски включается датчик дождя», — сравнивает Audi с BMW основатель новосибирского digital-агентства Wow Николай Глухих.

Совладелец новосибирского лофта «Ф39» Денис Крылов сейчас ездит на БМВ 5 серии. С обновленной моделью он уже также успел познакомиться. «Я оцениваю автомобиль на пятерку! С минусом, однако. Если к мультимедиа в целом нет никаких претензий, все прекрасно, то новая приборная панель ужасна. Я поездил уже на многих новых моделях с такой приборной панелью, но привыкнуть к ней невозможно, она не читаема, единственный выход — проекция. Понятно, что BMW готовит своих пользователей к прекрасному будущему, когда на дисплеях в машинах будет только трансляция сериалов по подписке, и это, конечно, чудесно, но промежуточный вариант сильно проигрывает конкурентам», — делится впечатлениями Денис Крылов. Зато облик обновленной модели он оценивает на твердую пятерку. «Новый дизайнерский язык BMW мне, мягко говоря, чужд, поэтому радостно посмотреть напоследок на элегантную и даже в статике динамично выглядящую машину. Думаю, это поколение будет классическим, и его еще долго будут вспоминать добрым словом все «биммероводы», — продолжает Денис Крылов. По его мнению, обновленная модель абсолютно конкурентоспособна. «Ничего плохого не могу сказать про конкурентов, но, на мой взгляд, «пятерка» по-прежнему лучше них», — отмечает Денис Крылов.

«Своим действующим автомобилем я крайне доволен. За мою длинную автожизнь BMW 5-series G30 — это абсолютный лидер по уровню моей удовлетворенности, и это при том, что в хозяйстве есть еще и Porsche 911, к примеру, — поясняет Денис Крылов. — Рассматривал ли я для себя возможность покупки действующего поколения этой модели? Думаю, надо брать! Таких больше делать не будут, поэтому нужно покупать и бережно эксплуатировать. Когда-нибудь BMW 5-series G30/F90 станет классикой».

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