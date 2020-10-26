Зачем новосибирским застройщикам фешенебельные офисы продаж?

Продажа эксклюзивной недвижимости требует от застройщиков особого подхода. В том случае, когда продавать нужно «красиво», стандартные технологии уже не работают. «Континент Сибирь» побывал в офисах новосибирских застройщиков, чтобы понять, зачем они нужны и как влияют на уровень продаж.

Современный офис продаж у застройщиков сегодня становится одним из основных продающих элементов. Особенно это касается премиальных объектов. Если раньше покупателям было достаточно приехать на объект, поговорить о будущей квартире с менеджером в вагончике на стройке, то теперь клиенты внимательно относятся к сервису, который им предлагают.

«Континент Сибирь» посетил головные офисы продаж нескольких крупных строительных компаний Новосибирска, таких как ГК «СМСС», ГК «Дом-Строй», «СибирьДевелопмент», «Брусника.Сибакадемстрой», ГК «Расцветай», ГК «Стрижи», «Скандия.Новосибирск», ЗАО «Строитель» и других. Первое, что хотелось бы отметить сразу — это продуманный дизайн клиентских зон. Для современного офиса, в котором стоит макет жилого комплекса и разложены презентационные материалы, этого уже не всегда достаточно. Понимая это, девелоперы все больше уделяют внимание оригинальности и эксклюзивности интерьеров.

Большинство застройщиков выбрали для оформления офисов продаж классический стиль с элементами модерна и хайтека. Четкие прямые линии, строгая геометрия, обилие глянца, стекла и металла, много зелени. Пространство в таком оформлении выглядит максимально свободным. Например, в офисе «Скандии» вам предложат даже разуться и надеть тапочки, чтобы чувствовать себя как дома.

В более дорогих сегментах интерьер офиса продаж повторяет стилистику зон общего пользования будущего жилого комплекса, а в интерьере используются те же самые отделочные материалы и декоративные элементы. Это позволяет потенциальному покупателю в буквальном смысле «пощупать» ту обстановку, в которой он будет проживать.

Головной офис продаж ГК «СМСС» был открыт в конце 2019 года на улице Семьи Шамшиных. Офис расположен между двумя станциями метро, рядом есть парковка для личных автомобилей. Первым клиентов встречает консьерж, который подскажет, куда пройти. Перед офисом посетителей встречает зона ресепшен, где можно уточнить информацию, попросить чашку кофе.

«Место, в котором происходит продажа услуг, имеет большое значение, — уверена директор «СМСС. Недвижимость» Ирина Павлова. — Мы работаем на дорогом рынке недвижимости. Неважно, продаете ли вы эконом, комфорт или бизнес — это все равно дорогой продукт. А дорогой продукт нельзя продавать в плохой упаковке. Когда человек видит обшарпанные стены, старую мебель, он начинает сомневаться, ту ли компанию он выбрал. Наш клиент имеет доход выше среднего. Поэтому, заходя с улицы в пространство нашего офиса, человек должен сразу понимать, что попадает в солидную компанию. Клиент оценивает серьезность организации по тому, как выглядит ее отдел продаж. Офис — это лицо организации. По большому счету, наши покупатели не видят всех тех, кто стоит за строительством дома. У нас большой коллектив, состоящий из разных профессий: от строителей до финансистов. Клиент общается напрямую только со специалистами отдела продаж компании, и по тому, как мы его встретим, он будет судить в целом о компании».

Для оформления головного офиса продаж ГК «СМСС» выбрали классический стиль с элементами модерна. Дизайн проекта разработала владелица салона мебели Imperio Grande Наталья Оспенникова. Проект в процессе воплощения претерпел небольшие изменения. «Пространство должно радовать не только клиентов, но и персонал, чтобы сотрудники приходили на работу и получали удовольствие от процесса. Когда продумано все, от рабочего места специалиста по последнему слову техники, за которым не стыдно сидеть, до клиентской зоны, то офис становится настоящим домом, в котором мы порой проводим по 18 часов», — рассказала «Континенту Сибирь» Ирина Павлова. В офисе предусмотрены комнаты для персонала, кухня, оснащенная бытовой техникой.

Особую атмосферу уюта в офисе создают шторы и многочисленные живые растения, камины, мебель с плавными изгибами. Есть переговорная комната, конфиденциальные вопросы всегда можно обсудить непосредственно в кабинете у Ирины Павловой, который сочетает в себе элементы роскоши и функциональности.

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Во время визита «Континента Сибирь» в головной офис продаж ГК «СМСС» пришли клиенты. На вопрос корреспондента издания о том, как они оценивают офис, один из них, пожелавший остаться инкогнито, ответил, что был приятно удивлен интерьером. «Мне есть чем сравнивать, недавно я покупал дом за границей. Могу сказать, что этот офис в Новосибирске ничуть не уступает офисам зарубежной компании», — рассказал собеседник издания.

Головной офис продаж компании «Дом-Строй» находится в бизнес-центре «Флотилия». Как рассказала «Континенту Сибирь» руководитель отдела маркетинга Татьяна Ващенко, застройщик уделил большое внимание созданию офиса продаж. Над проектом работала дизайнер Ирина Березина. Интерьер отразил кредо компании — высокое качество строительства и комфорт окружающей жилые комплексы среды. Офис выполнен в стиле современной классики с элементами хайтека, использованы натуральные материалы — камень, цельное дерево. Панорамные окна наполняют помещение мягким светом, высокие потолки создают ощущение свободы. «Мы практикуем аромамаркетинг для формирования определенных эмоций, настроения и сотрудникам, и клиентам. Живые цветы по всему офису», — рассказала Татьяна Ващенко.

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Для клиентов есть несколько переговорных комнат и выделенная парковка. «Очень красивый офис и очень вкусный кофе», — так прокомментировал «Континенту Сибирь» свои ощущения один из потенциальных покупателей.

Однако не все менеджеры отделов продаж разделяют точку зрения на офисные интерьеры. Так, в ЗАО «Строитель» (ЖК «Эрмитаж», ЖК «Традиции») «Континенту Сибирь» один из менеджеров сказал, что не видит смысла в красивых интерьерах офиса продаж. «Продает не офис, а репутация компании. Раньше мы сидели в красивом офисе, теперь переехали в офис попроще. На объеме продаж это никак не сказалось», — сообщил сотрудник.

В некоторые офисы продаж «Континенту Сибирь» так и не удалось попасть. Например, это касается ЖК «Облака», телефоны не отвечали. Приехав по адресу, указанному в «2ГИС», корреспондент «КС» несколько раз обошел здание, но так и не увидел заветной вывески. Вход в бизнес-центр был закрыт. Не удалось попасть и в офис продаж компании «Бау Микс». Телефоны молчали, дверь заперта.

Эксперты рынка в свою очередь уверены, что современный офис продаж, где клиент чувствует комфорт и уверенность в правильном выборе компании-застройщика, — одна из важных составляющих успешных продаж.

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов, еще 15–20 лет назад офисы продаж на объектах не создавались. «Клиенты, которые хотели убедиться в качестве строительства, самостоятельно выезжали на площадку, и поскольку не было отделов продаж, обращались к охраннику или строителям, людям, которые были погружены в свои проблемы и не видели всей картины. Они вываливали на потенциальных покупателей массу ненужной им информации, подчас негативной и не соответствующей реальному положению дел. И тогда застройщики стали открывать отделы продаж в вагончиках на стройках, где подготовленные люди рассказывали и о ходе строительства, и о планировках и других нюансах. Спустя какое-то время застройщики стали создавать более современные отделы продаж», — рассказал «Континенту Сибирь» Александр Астахов.

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По мнению эксперта, офисы продаж премиальных объектов не должны быть классом ниже. «Премиальные офисы достаточны естественны для того уровня потребления, на который ориентируется застройщик. Его покупатели привыкли к красивым интерьерам, качественной отделке офисов, много путешествуют, видят уровень сервиса и в Москве, и за границей. Многие относятся спокойно и к бытовкам, и к вагончикам на стройке. Но современный офис продаж служит подтверждением положительной репутации компании», — полагает маркетолог.

Александр Астахов не видит прямой корреляции между оформлением офиса продаж и их ростом. Но считает, что этот фактор тоже учитывается при выборе компании-застройщика.

Владелец компании Nazarov & Partners Александр Назаров в беседе с «Континентом Сибирь» отметил, что люди, которые могут себе позволить покупать дорогую недвижимость, — состоявшиеся, имеющие опыт общения с продавцами недвижимости за рубежом. «Они хотят и в Новосибирске чувствовать такое же к себе уважение и сервис. Поэтому, конечно, чем приличнее будет место, куда они придут за выбором недвижимости, чем внимательнее будет персонал, тем больше шансов, что покупатель оценит и отреагирует. Мы хорошо видим разницу на Кипре. Чем приличнее офисы продаж и офисы застройщиков, шоурумы с выполненным ремонтом, интерьером, где продуманы все детали от оргтехники до салфеток и чайных ложек, тем лучше идут продажи. Человек в таком офисе получает позитивные эмоции и сразу представляет, как будет выглядеть эта недвижимость в его собственности», — рассуждал в разговоре с «Континентом Сибирь» Александр Назаров.

По мнению эксперта, серьезно это не увеличит продажи, но в комплексе всех составляющих стильный интерьер офиса влияет на выбор того или иного застройщика. «И впоследствии может влиять и на скорость продажи, и на цену», — добавил риелтор.

Президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев в беседе с «Континентом Сибирь» оценил опыт создания современных головных офисов продаж застройщиками как положительный. «Современные интерьеры выглядят солидно, внушают доверие. Человек приходит, видит технический уровень компании, отношение к себе и сотрудникам. Здесь не скупятся на хорошую кофемашину, не заставляют клиентов бегать, собирать бумажки, все можно сделать на месте. Уровень лояльности клиентов повышается, и как следствие, это отражается на продажах», — уверен эксперт.

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