Новосибирский застройщик Владимир Коновалов заплатит 30 млн по долгам «дочки» «ПТК-30»

Арбитражный суд Новосибирской области по требованию конкурсного управляющего банкротящегося ДАО «ПТК-30Д» взыскал более 30 млн рублей с совладельца строительной группы компаний «ПТК-30» Владимира Коновалова.

О привлечении застройщика к субсидиарной ответственности по долгам дочерней компании, входящей в ГК «ПТК-30», сообщил конкурсный управляющий ДАО «ПТК-30Д» Трофим Кузнецов. Компания была признана банкротом в январе 2019 года по иску «Сбербанка», после чего было открыто конкурсное производство. В ноябре того же года управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании совладельца ГК «ПТК-30» Владимира Коновалова и бывшего директора «ПТК-30Д» Екатерину Гайкову. Сумма предъявленных требований составила около 786 млн рублей. В итоге арбитраж частично удовлетворил заявление управляющего, взыскав с Владимира Коновалова 30,8 млн рублей, 10 тыс. рублей из которых он должен будет выплатить солидарно с Екатериной Гайковой.

Напомним, в сентябре прошлого года Владимир Коновалов был признан банкротом по требованию Сбербанка. Перед этим, весной, после утверждения арбитражного управляющего, бизнесмен попал под процедуру реструктуризации долгов. Как уточнили в арбитражном суде, общая сумма исковых претензий кредиторов к застройщику на тот момент составляла около 782 млн рублей. В ходе реструктуризации долгов коммерсанта управляющий Алексей Бебель выяснил, что Владимир Коновалов не сможет пройти эту процедуру, поскольку «у должника не имеется какого-либо имущества».

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