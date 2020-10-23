Мэрия Новосибирска выделит машины под «скорые» из своего автопарка

Новосибирские власти начнут выделять из муниципального автопарка по два автомобиля в день сотрудникам «неотложки» городской поликлиники №1. Первые машины поступят в медучреждение 26 октября, сообщил на онлайн-встрече с журналистами 23 октября мэр Анатолий Локоть.

Решение выделять служебные автомобили муниципалитета врачам было принято в связи с нехваткой транспорта в медучреждениях из-за увеличения количества вызовов по поводу коронавируса и ОРВИ.

«Начиная с понедельника по договорённости с министерством здравоохранения мы начинаем выделять каждый день из нашего гаража легковые автомобили первой поликлинике», — сказал Анатолий Локоть на онлайн-пресс-конференции 23 октября.

Мэр подчеркнул, что машины будут предоставлять всем корпусам медучреждения, которых в городе несколько. Через день автомобили будут обрабатывать дезинфицирующим раствором. На выезд будут отправлять те, которые уже прошли эту процедуру.

В случае необходимости власти выделят врачам дополнительные единицы автотранспорта. Для этого должны поступить соответствующие заявки от медработников.

Напомним, на пресс-конференции в онлайн-формате 16 октября Анатолий Локоть сообщил, что муниципальный автопарк будет сокращаться, а пока в нём всего 415 машин. Позднее в пресс-службе мэрии уточнили, что в это количество входят все единицы служебного транспорта, которые используют администрации районов города и муниципальные ведомства.

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