Сторонники Якименко нашли нестыковки в списках проголосовавших в горсовет Новосибирска курсантов

Октябрьский районный суд предоставил от имени ответчика списки избирателей на округе №35 представителям Вячеслава Якименко, подавшего иск на пересмотр итогов выборов 11-13 сентября. Сторонники истца увидели в документах серьёзные нестыковки.

Как сообщил представитель Вячеслава Якименко Андрей Гладченко, в предоставленных списках значится 790 фамилий, в то время как именно столько было бюллетеней, выданных избиркомом для голосования. Число же реально проголосовавших, по данным Гладченко, должно составлять 776. Чтобы все 790 пунктов были закрыты, суд предъявил истцу вторую книгу с фамилиями, уверяет оппозиционер.

«790 — это число бюллетеней, полученных УИКом для голосования в горсовет. А вот «Число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования» (это первая строка Протокола, распечатанного КОИБОм!) равняется, вы не поверите, 776 (семьсот семьдесят шесть). А мы с вами видим «вторую книгу» избирателей участка, с окончанием на номере 790», — написал Андрей Гладченко на своей странице в Facebook 22 октября.

Кроме того, как отметил представитель истца, суд предоставил документ в напечатанном, а не рукописном виде. При этом подписи проголосовавших присутствуют не во всех колонках. Именно так, по словам оппозиционера, подобные списки предоставляют на избирательные участки заранее.

Как сообщила председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая изданию «Прецедент», списки всех избирателей изначально готовятся в печатном виде, а рукописные реестры составляют в исключительных случаях. Прокомментировать нестыковку в количестве проголосовавших председатель избиркома отказались, сославшись на то, что эту информацию нужно уточнить в районном отделении избирательной комиссии.

Напомним, на избирательном участке №1833 округа №35 во время выборов в Совет депутатов Новосибирска была выявлена фальсификация – здесь проголосовали студенты Новосибирского военного института, не имеющие прописки на этой территории. Несмотря на то, что после установления нарушения голоса пересчитали, представители одного из кандидатов — члена коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко потребовали пересмотра результатов голосования через суд. Согласно официальным итогам, депутатский мандат достался единороссу Евгению Яковенко.

Октябрьский районный суд, где проходит рассмотрение дела, несколько раз переносил заседания. В конце концов, изначально назначенный судья объявил о самоотводе, а после замены арбитра дело стали рассматривать в закрытом порядке.

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