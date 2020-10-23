В июле 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников произвел неожиданное кадровое назначение. Министерство культуры региона вновь возглавила НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА. «Континент Сибирь» узнал, что стояло за этим назначением, что волнует нового министра и какие первоочередные задачи она намерена решить.

Наталья Ярославцева родилась 13 мая 1959 года в Приморском крае, окончила гуманитарный факультет НГУ. С 1980 года работала учителем, с 1991 года — директором гимназии № 10 Новосибирска. В 2008 году она была назначена на должность руководителя департамента культуры Новосибирской области, с 2010 года по сентябрь 2013 года занимала позицию министра культуры Новосибирской области. Пост губернатора региона на тот момент занимал Василий Юрченко. После ухода из правительства Наталья Ярославцева возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Также она стала руководителем общественного совета по культуре при минкульте Новосибирской области. В июле 2020 года Наталья Ярославцева вновь вернулась на позицию министра культуры региона.

— Наталья Васильевна, ваше возвращение на пост министра культуры региона многими новосибирцами было воспринято с воодушевлением. Расскажите, как это произошло? Кто первым позвонил, кто пригласил?

— Для меня это стало неожиданностью. Все началось после того, как меня, в то время председателя общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области, пригласил на 49-й канал Виктор Буланкин. Во время интервью я рассказала о наших идеях, о том, что все поручения от общественности, которые мы даем, уходят в «песок». Через три дня раздался звонок от Юрия Федоровича Петухова (заместитель губернатора Новосибирской области. — «КС»), который пригласил меня на встречу, чтобы поговорить о деятельности общественного совета, о проблемах, которые я вижу. Юрий Федорович счел наши предложения достойными внимания, а подход — системным. Удивился, почему я раньше об этом не говорила. Я честно сказала, что трижды выступала на общественном совете.

Потом через неделю позвонил губернатор, пригласил на беседу. Мы с Андреем Александровичем Травниковым разговаривали о совете, о проблемах культуры. А еще через неделю губернатор пригласил к себе и предложил возглавить министерство культуры.

— Нельзя исключать, что и Виктор Толоконский, который не так давно стал советником губернатора, тоже порекомендовал вас.

— Если кого-то волнует, причастен ли к моему назначению Толоконский, то вполне допускаю, что где-то Виктор Александрович обязательно сказал обо мне, потому что вся моя жизнь в культуре связана с его решением забрать меня с должности директора гимназии на пост главы департамента культуры в 2008 году. Мне было интересно, а потом я это полюбила. И теперь из моей жизни это уже не убрать.

Когда Виктор Александрович был губернатором Красноярского края, приглашал меня руководить культурой в этом регионе. Но я тогда отказалась, потому что убеждена, что такое направление, как культура, должен возглавлять человек, выросший в этих краях, быть понятным населению.

Сегодня я счастлива, что оказалась в нужное время в нужном месте, и еще очень благодарна Андрею Александровичу за его предложение.

— У вас был значительный перерыв, почти семь лет, в работе в министерстве культуры области. Что изменилось, какие плюсы и минусы вы обнаружили?

— Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Но это не одна и та же река. У каждого губернатора, с которым я работала, свой стиль управления, свои задачи и задумки. Сегодня я вижу, что Андрей Александрович всерьез взялся за те заскорузлые, застарелые места, которых у нас еще много в сельском образе жизни, в развитии села и культуры.

Не буду давать оценку прошлому, лучше поговорим о будущем. Семь лет назад у нас было очень много хороших задумок, из них где-то 15 идей мы возобновим. Я рада, что работаю с людьми, которые меня поддерживают.

— Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой как главой министерства культуры?

— Во-первых, укрепить команду. Например, надо немедленно усилить отдел профессионального искусства, потому что там практически нет сотрудников и ставок. У нас самое маленькое по численности министерство культуры в Сибирском федеральном округе.

Фактически укрепили позиции заместителей. Пригласили Григория Милогулова, в разные годы он занимал должности заместителя директора и директора РОО «Альянс Франсез — Новосибирск», директора по коммуникативным проектам и международным связям АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». У него толковые мысли, идеи, и, что очень важно, он знает международный опыт. Григорий курирует развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры и искусства Новосибирской области, международной деятельности в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия.

Мы создали службу координации специальных проектов в Новосибирской филармонии, которую возглавил Виктор Буланкин. По многим позициям у нас с ним идеально совпадает мнение. Сейчас он объезжает районы, доносит наши идеи до людей на местах. Мы должны выстраивать программы, предлагать их в районах.

— Какие изменения еще предстоят?

— Мы совершенно поменяли подход к работе. Теперь акценты расставлены следующим образом: инфраструктура, кадры, деньги.

Инфраструктура. Во-первых, привести в порядок то, что есть. Ничего нового в городе строить не будем. Нам нужно завершить реконструкцию здания для театра Афанасьева, достроить зал «Старому дому», разобраться со зданием музыкального театра, если не строим новое, хотя бы капитально его отремонтировать, и построить хозяйственную пристройку театру «Красный факел». За 3–4 года этот минимум надо сделать.

По программе «Культура малой родины» нам предстоит за пять лет привести в порядок 300 объектов в районах области. Нужно перестать сохранять старые, разваливающиеся, морально устаревшие здания. Надо сконцентрироваться на создании в рамках нацпроектов современных многофункциональных учреждений.

Во-вторых, у нас есть федеральные учреждения, которые надо немедленно развивать. Это ГПНТБ и консерватория. Это же полное безобразие, что у нас нет зала консерватории. Я счастлива, что мы решаем эту проблему совместно с Михаилом Симоняном (cкрипач, дирижер, член попечительского совета Новосибирской консерватории. — «КС»), губернатором и Минкультом РФ, где нам очень помогает Ольга Сергеевна Ярилова. Губернатор и министр культуры России поставили задачу — открыть Большой зал консерватории 1 сентября 2021 года.

— А в чем там проблема? «Континент Сибирь» в прошлом году писал, что проведен тендер на реставрацию Большого зала.

— Да, провели тендер. В ближайшее время получим новый проект и выйдем на общественные слушания.

Еще одна задача — обеспечить новым помещением театральный институт. Никаких больше подвалов и первых этажей жилых зданий. Мы взяли в аренду зал в ДК «Энергия», теперь решается вопрос о выкупе помещения. Сколько — коммерческая тайна. Весь дворец выкупим. Там расположится весь театральный институт. Сейчас у нас обучается 261 студент, будет 300. И будет три новых специальности: продюсеры, звукооператоры (будем взаимодействовать с НГТУ) и ассистентура-стажировка — это степень последипломного образования по творческо-исполнительским специальностям в искусстве и культуре. Сегодня наша молодежь уезжает в Москву, а мы хотим, чтобы они продолжили обучение у нас.

— А кто будет преподавать?

— Как только мы это сделаем, появятся новые преподаватели. Мы уже договорились о грантовой поддержке Минкульта России, есть конкурсная поддержка и с нашей стороны — минкультуры Новосибирской области. Как только институт переедет в новое здание, мы будем на регулярной основе приглашать на мастер-классы крутых специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за рубежа.

В октябре уже состоялись мастер-классы педагогов Вахтанговской школы — Театрального института им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Мастер-классы для студентов творческих вузов Новосибирской области провели заслуженный артист РФ, артист театр и кино Вячеслав Манучаров; заслуженный деятель искусств РФ, профессор Театрального института им. Бориса Щукина Валентина Николаенко; педагог по сценической речи, ораторскому искусству и художественному слову Дарья Граббе. С лекцией «Творчество как образ жизни» выступил профессор, заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Бориса Щукина, член Академии Российского телевидения, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Павел Любимцев.

Сама по себе инфраструктура ничего не даст. Нужны кадры. Например, звуко- и светооператоров от Урала до Дальнего Востока вообще никто не готовит. Новая специальность в театральном институте позволит подготовить людей, способных работать со звуком и светом. Спрос на звуковиков и светотехников очень высокий. При этом я попросила театральный институт подготовить нам еще и ведущих. Нам не хватает профессиональных ведущих для работы во время крупных государственных мероприятий.

— До пандемии достать билеты в новосибирские театры было непросто, на некоторые спектакли приходилось бронировать места за несколько месяцев. Это хорошо, потому что говорит о востребованности театра. Но с другой стороны, это плохо, так как люди просто не могут попасть на представления.

— И я знаю, как эту проблему решить! За последние четыре года Новосибирск приобрел 14 шикарных залов со светом и звуком. И все они находятся там, где в плане культуры «выжженная земля». Называются они — новые школы. «Глобус» пришел в восторг, когда увидел зал на 470 мест с хорошим светом и звуком в школе № 213. Надо это использовать. И Рамиль Ахметгареев, начальник департамента образования мэрии Новосибирска, нас услышал. Я прямо ему сказала: «Я без вас не могу». Мэрия является учредителем школ, и они должны приказом внести в уставы, что школы могут предоставлять платные услуги населению по микроучастку в сфере культуры.

И тогда залы, как только снимут ограничения, связанные с угрозой распространения пандемии, откроют двери для жителей в «Чистой слободе», на Плющихинском жилмассиве и так далее. Я попросила изменить проекты школ. Пожарный выход становится выходом нормальным. Маленькое фойе, где есть гардероб. В школу никто не попадает. Люди пришли, билетики предъявили.

— Интересное решение…

— В школе в микрорайоне «Стрижи» уже есть детский абонемент, классический абонемент, сейчас решаем по кинопрокату. И так нужно по каждой школе.

— Что показывать будете?

— Мы уже дважды встречались с режиссером «Старого дома» Андреем Прикотенко. Дело в том, что театральные спектакли не перенести на школьную сцену. Есть ограничение по времени, не более часа пятнадцати. Обсудили. Будем специально создавать спектакли. Уже есть идеи постановок по сонетам Шекспира и рассказам Бунина. Театральные режиссеры будут создавать специальный продукт, который обязан быть оплачен из госзадания и грантов. Нам президент задачу поставил — духовно-нравственное воспитание, развитие талантов и самореализация жителей региона.

Я обратилась к представителям профессионально-технического образования. Минкульту выделили семь лучших залов со звуком, светом, с отдельным входом. Но у нас же еще есть вузы! Там говорят о высокой науке, а студенты ни картинные галереи не видят, ни музыка не звучит в стенах вузов. Например, в НГУ есть прекрасный внутренний дворик. И мы сейчас ведем переговоры об организации в нем концертов. У нас есть замечательный историко-архитектурный музей под открытым небом в Академгородке. И там вполне может выступать, например, ансамбль ранней музыки Insula Magica. Мы готовы к диалогу с руководством вузов, и у них будет звучать музыка, появятся галереи, мы знаем, как все сделать.

Недавно была в ГПНТБ, сколько мы с Андреем Гуськовым (директор ГПНТБ. — «КС») придумали проектов! Для нас это путь в СО РАН. Мы начнем через их читальные залы, через взаимодействие с людьми, и после этого запустим проекты в Академгородке.

— Какова ситуация в других направлениях культуры?

— Я встретилась со всеми творческими союзами. Обсудили все вопросы, составили план работы на 2021–2022 годы, что делают писатели, что художники, что композиторы и кинематографисты. Последним поставлена очень жесткая задача — подготовить региональный контент, собрать все фильмы об известных новосибирцах: Лаврентьеве, Накорякове, Трофимуке, обо всех, о ком мы должны рассказывать. У нас есть чудеснейший интерактивный Исторический парк «Россия — моя история». Там шикарный федеральный контент, но местного, регионального практически нет. Надо немедленно заполнять этот пробел.

— Вы сказали, что Виктор Буланкин в настоящее время объезжает районы области. Какие туристические программы в области нас ожидают?

— Расскажу о трех проектах. Они пока в стадии разработки. Населенный пункт Венгерово. Когда-то он находился на Московском тракте. Но новая дорога прошла от него на расстоянии 60 км. И жители Венгерова считают себя забытыми и заброшенными.

А ведь у них есть красивый белый монастырь Новомучеников и Исповедников Российских. Туда уже приезжают туристы и паломники. В самом селе три кирпичных купеческих особняка с ятями, которые были построены на Московском тракте. Чуть подальше современная модельная библиотека, в которую также можно ходить с экскурсиями. А еще есть место, где известный археолог Вячеслав Молодин ведет раскопки, которое можно накрыть стеклом и показывать туристам. А еще есть озеро, в которое можно запустить рыбу и устроить рыбалку, построить кафе, в котором пойманную туристами рыбу будут жарить либо рыбаки будут ее сами готовить на мангалах.

— Кто же поедет туда?

— В первую очередь отдыхающие в санатории «Озеро Карачи», там час езды. В санатории скучно, а тут увлекательная и познавательная экскурсия, отдых на природе. Зимой на озере можно залить каток. И вот у нас уже туристическое место. Частные инвесторы и кафе построят, и экскурсионные автобусы пустят. Дальше у нас в планах построить новое здание для детской школы искусств, в котором, помимо нее, расположатся музей и туристическо-информационный центр. А еще частные лица построят небольшую гостиницу на три десятка номеров. И вот уже администрация Венгеровского района ищет инвесторов. Так развивается район.

Другой проект на реке Обь. Если ехать в сторону Мошковского района, там есть село Ташара. В нем живет певец Тимур Гордеев. Недалеко Умревинский острог, построенный в 1703 году на месте впадения реки Умрева в Обь. Там на поляне мы уже провели несколько фестивалей керамистов «Газетный обжиг». На территории Умревинского острога, который является исторической и археологической достопримечательностью, находится месторождение глины, традиционной для сибирского гончарного искусства. У нас идея, которую мы уже обсудили с Сергеем Николаевичем Субботиным (глава Мошковского района. — «КС»): чтобы район построил на поляне ряды для ремесленников, коллективы из Ташары, Колывани, Болотного уже выразили готовность приезжать на поляну и петь. Но мы думаем о создании Умревинского историко-культурного просветительского центра имени Анатолия Иванова. Автор «Вечного зова» четыре года жил и работал в Мошковском районе. Мы построим деревянные домики человек на десять. И там можно будет организовывать творческие сезоны. Одна смена — художников, другая — поэтов и писателей, третья — музыкантов и так далее. Будет очень интересно. Представьте прогулку на теплоходе мимо живописных берегов, затем общение с писателями или художниками, возможность послушать музыку и приобрести изделия народного творчества. Минкульт предоставит экскурсоводов. Мне кажется, будет очень интересно, и народ с удовольствием будут записываться на такие экскурсии.

Еще один проект в Маслянино. Там построили хороший горнолыжный курорт. Мы хотим туда привнести и культурный пласт. Там должен быть выставочный зал, артхаусное кино, вечера бардовской песни и так далее. Виктор Буланкин предложил организовать там Бирюковские встречи. Владлен Бирюков родом из Маслянинского района. Раз в году будет проходить фестиваль, на который мы будем приглашать известных артистов театра и кино.

— В этих проектах заметна одна закономерность. Вы всегда оставляете возможность для частной, так скажем, бизнес-инициативы. Гостиница, кафе, теплоход. В Новосибирске есть меценаты? Поддерживает культуру бизнес-сообщество?

— Конечно, меценаты есть. Есть группа людей от предпринимателей до депутатов Госдумы, которые готовы вкладывать деньги в культуру. Бизнесмены «Премьер-Клуба» помогают нам в организации общегородских и областных мероприятий. Мы всегда можем на них опереться.

Совсем свежий пример — предприниматель Владимир Курдюмов подарил городу музей ретротехники «Галерея времени». От нас была только информационная поддержка. Сегодня уже два района обратились к нам с просьбой, хотят открыть филиалы музея у себя. Это же отлично. Моя задача — пропагандировать все лучшее.

Сегодня предприниматели активнее, чем в культуру, вкладывают в спорт, потому что воспользовались законом о меценатстве. Но ведь этот закон распространяется и на сферу культуры! Люди часто не знают всего инструментария.

В Новосибирской области сегодня наравне с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург и Казань, действует положение о социальном предприятии в сфере культуры, здравоохранения и образования. Человек имеет право сам с членами своей семьи или единомышленниками открыть ИП, социальное предприятие и получать льготное налогообложение, льготы по аренде, получать кредиты под 2–4 процента в зависимости от того, что он открывает — частный театр или галерею. Индивидуальных грантов нет. И это правильно. Люди должны объединяться, чтобы реализовать проект. К сожалению, об этом мало кто знает.

В сентябре в Новосибирске открылся многофункциональный центр, где предприниматели могут получить консультации по мерам господдержки. Он расположен на улице Сибревкома, 9. На площадке центра одновременно работают специалисты различной инфраструктуры поддержки — региональный Гарантийный Фонд, Фонд микрофинансирования, Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы и другие. Здесь можно получить весь комплекс услуг с учетом вида предпринимательской деятельности. Все консультационные услуги бесплатные, финансируются за счет бюджета области. Консультационную помощь можно получить и по телефону 8-800-600-3407.

Люди активно идут туда, где активно само министерство культуры и департамент мэрии. Сегодня мы обсуждаем с потенциальными инвесторами строительство и реконструкцию театров «Старый дом» и музыкального театра.

— Вы сказали про поставленную президентом задачу о духовно-нравственном воспитании. Если говорить про репертуарную политику театров, ставит ли минкульт перед творческими коллективами какие-либо идеологические задачи? Должно ли вообще министерство влиять на репертуар?

— Стараемся доверять. Никогда в жизни я не вмешиваюсь в творческий процесс. Но при этом, если я бываю на прогоне или сдаче спектакля, я обязательно выскажу свое мнение. Или если к нам обратятся ветераны, или журналисты раскритикуют, обязательно сама посмотрю или поручу экспертам, тем, кто выступает барометром.

Помню, как была разочарована спектаклем «Сон в летнюю ночь» в «Старом доме». Я тогда так и сказала режиссеру, что не позволю талантливых артистов так бездарно использовать

Помню, как была разочарована спектаклем «Сон в летнюю ночь» в «Старом доме». Я тогда так и сказала режиссеру, что не позволю талантливых артистов так бездарно использовать. И спектакль сняли из репертуара, но не из-за моих слов, конечно. Они сами увидели, что он отталкивает зрителя. Или, например, театр «Красный факел» увлекся зарубежной классикой. Я напомнила, что это академический театр, и не надо забывать нашу классику. И они прислушались. Так же, как все театры прислушались к тому, что в репертуаре каждого должен быть обязательно спектакль для детей. Надеясь на окончание пандемии, мы рассчитываем, что у нас будет россыпь детских представлений с первого января.

— Как планируете строить отношения с федеральными учреждениями?

— У нас прекрасные отношения с точки зрения коллективов. Все артисты у нас — члены профсоюзов, они все — члены команды. Мы всегда оказываем им поддержку, выделяем средства на новые костюмы, и на премьеры, и на спектакли, которые в репертуаре. Мы приглашаем их на концерты, мы берем в аренду помещения, проводим у них самые значимые мероприятия. Мы с прокуратурой, ГУ МЧС по Новосибирской области, Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, строителями и другими специалистами неоднократно выходили на крышу НОВАТа с проверкой, потому что у людей вызывает тревогу состояние купола театра. В итоге Владимир Абрамович (Кехман, художественный руководитель НОВАТа. — «КС») добился уже федерального финансирования на ремонт. Вместе мы — сила.

Мое утро начинается с обсуждения проблем консерватории: нам нужно решать вопрос с ремонтом общежития, Большого зала. Есть место во дворике консерватории. Но там находится другое федеральное учреждение — Университет водного транспорта, это мешает осваивать пространство. И сегодня с нашим ДИЗО мы подыскиваем помещение для их переезда. Эти вопросы на контроле, так как губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников — председатель Попечительского совета Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Мы тесно со всеми сотрудничаем, и ту помощь, которую можем оказывать на региональном уровне, всегда окажем.

— Может ли повториться ситуация 2018 года, когда должность руководителя театра «Глобус» стала камнем преткновения в политическом размене?

— Конечно, нет! Вы же знаете об этом, зачем спрашиваете?

Я никому не позволю на этом поле ничего отдавать. Одно из первых моих назначений — это возвращение Татьяны Людмилиной на пост директора академического молодежного театра «Глобус». Людмилина — профессионал экстракласса. Ее знают Россия и зарубежье, у нее огромный управленческий опыт, которому позавидуют даже столичные менеджеры. Людмилина — это Рождественский фестиваль, это начало постановок мюзиклов в Новосибирске.

Директором Новосибирской филармонии был назначен Александр Бочарников. Он прошел школу Татьяны Людмилиной в «Глобусе», пять лет делал с ней Рождественские фестивали, 14 лет работал в Московском академическом театре сатиры, в том числе — заместителем директора по работе со зрителями. Он знает все и о столичных театрах, и о мировых тенденциях.

Директор музыкального театра Леонид Кипнис — авторитетнейшая фигура в музыкально-театральном мире. Все лучшие постановки — у нас. Театр не боится экспериментов. В прошлом году он выпустил удивительный экспериментальный проект — рок-мюзикл «Фома» на музыку Юрия Шевчука.

Александр Кулябин — крепкий хозяйственник, имеет лучшую театральную материальную базу и звездные проекты. Антонида Гореявчева за пять лет вывела театр в лидеры России.

Это профессионалы, которых нужно беречь и помогать им.

— Очень часто мы слышим, что Новосибирск и область не интересны для туристов, нам нечего показать, нет какой-то достопримечательности, какого-то произведения искусства, ради которых к нам бы приезжали гости. Можно ли исправить эту ситуацию?

— Я не совсем согласна, что к нам не приезжают. Наши театры гремят на всю Россию. На премьеры прилетают не только из Сибири, но и из Москвы, и из-за рубежа. Но работать в этом направлении, безусловно, нужно.

Мы запланировали на ноябрь блог-тур. Лучшим блогерам страны мы покажем 10 объектов, которые они должны будут описать. Это не только Новосибирск, это и Ордынка, и Колывань, и Сузун, и Маслянино. Мы разрабатываем 16 туристических маршрутов в районах области.

В Новосибирске есть уникальный зал Рериха, должен появиться зал Николая Грицюка. Они будут попадать во все туры, это будет визитной карточкой Новосибирска.

На территории Военного городка, помимо уникального интерактивного музея истории, музея военной истории и тыла Новосибирской области, появится Центр современного искусства, его создание уже вписано в концепцию развития этой территории.

В планах создать центры русской и татарской культур в Березовой роще. Я и моя команда работаем над этим каждый день. Вместе с мэрий города, Анной Терешковой (вице-мэром Новосибирска. — «КС») планируем провести биеннале современного искусства. Создать театральную площадь — «Красный факел», Театр кукол и клуб Революции, куда переедет «Первый театр». Планов — громадье!

Нам нужно за 3–4 года все успеть, чтобы поступательное движение стало неизбежным. Культурная жизнь — развитие креативного мышления, совершенствование интеллектуального и образовательного потенциала людей. Тем самым культура оказывает прямое влияние на развитие экономики. Мы хотим, чтобы в Новосибирской области наш вклад был заметен.

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