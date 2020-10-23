В текущем году ГК птицефабрика «Октябрьская» расширила свою экспортную деятельность, став крупнейшим экспортером пищевого яйца в Монголию, занимая третье место по экспорту пищевого яйца в РФ. Предприятие завершило один из этапов реконструкции племенного бройлерного репродуктора, что позволит увеличить объем производства инкубационного яйца на 40%. При этом продукция агрохолдинга является по качеству одной из лучших в России, что подтверждено многочисленными испытаниями независимых лабораторий.

О перспективах птицефабрики, работе с новыми кроссами и освоении зарубежных рынков сбыта в условиях пандемии «Континенту Сибирь» рассказала исполнительный директор ЗАО птицефабрика «Октябрьская» ИРИНА ПОДОЙМА.

— Ирина Афанасьевна, два года назад вы начали работать с новыми бройлерами, кроссом РОСС 308 британской селекционной компании Aviagen. Как сегодня можно оценить продуктивность этого решения, каких показателей удалось достичь?

— Компания Aviagen является одним из лидеров в племенном бройлерном производстве. По результатам выращивания первого стада мы попали в международный Клуб компании Aviagen — «Клуб 140», продемонстрировав высочайший уровень работы. Нам был присвоен золотой статус. Безусловно, это результат многолетней работы в племенном направлении, на протяжении 20 лет мы занимаем лидирующие позиции в этой сфере, ранее отличные результаты показывал французский кросс Хаббард. На предприятии сформирована команда настоящих профессионалов своего дела. Специалисты нашего агрохолдинга выступают спикерами на российских и международных птицеводческих конференциях. Особенно ценно, что многие наши специалисты пришли на предприятие буквально с институтской скамьи и стали настоящей элитой современного отечественного птицеводства.

ЗАО птицефабрика «Октябрьская» — это крупный новосибирский агрохолдинг, включающий пять птицефабрик, а также племзавод «Медведский». Предприятие специализируется на производстве мяса цыплят-бройлеров, пищевого яйца, полуфабрикатов и колбасных изделий.

Агрохолдинг имеет четыре племенных статуса, подтвержденных государственным племенным регистром: сельскохозяйственная птица мясного направления РОСС 308; сельскохозяйственная птица яичного направления Хайсекс Уайт и Хайсекс Браун; русская рысистая порода лошадей; крупный рогатый скот черно-пестрой породы.

В сеть фирменных и дистрибьюторских торговых предприятий «Октябрьской» входят 96 магазинов, работающих в Новосибирске и Новосибирской области. Кроме того, продукция холдинга поставляется в другие регионы нашей страны, а также экспортируется в Монголию, Казахстан, Киргизию и Китай.

— Птицефабрика «Октябрьская» осенью этого года подключилась к реализации в регионе нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Каковы причины этого решения и, если можно, его детали?

— В середине сентября совместно с министром экономического развития Львом Решетниковым, заместителем министра сельского хозяйства региона Виктором Апанасенко, руководством компании «Алрино» и Центра региональных компетенций мы дали старт национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» на одной из наших площадок. Это Комплекс по убою и переработки птицы.

Основной приоритет проекта — внедрение технологий бережливого производства, что предполагает поиск резервов производительности за счет минимизации потерь и перераспределения человеческих ресурсов. Кроме того, бережливое производство является основой для эффективной работы на каждом этапе работы предприятия, а также включает в себя поставку амбициозных, но понятных целей для трудового коллектива. В целом мы видим резервы для повышения производительности труда, а значит, и роста заработной платы работников.

— Вы постоянно расширяете рынок сбыта, в прошлом году поставили 32 млн яиц на монгольский рынок. Как вы сейчас оцениваете перспективы работы птицеводческой отрасли НСО с зарубежными рынками с учетом пандемии и ее последствий — проблем с торговыми связями, логистикой и так далее?

— Экспортная деятельность — это приоритетное направление для нашего агрохолдинга. Предприятие является крупнейшим экспортером пищевого яйца в Монголию, занимая третье место по экспорту пищевого яйца в РФ. Кроме того, продукция пользуется широким спросом в Таджикистане, Казахстане и Киргизии.

В первом квартале 2020 года мы начали работать с Китаем. На данный момент отгружено 180 т куриных ног, которые для этой страны являются деликатесным продуктом. До конца года планируем отправить еще 110 т этой продукции. В целом по нашему агрохолдингу ожидается рост экспорта на 40%, мы рассчитываем поставить птицеводческой продукции на 140 млн рублей. Безусловно, пандемия коронавирусной инфекции имеет далеко идущие последствия для экономики. Наша задача — правильно и быстро реагировать на возникающие проблемы, таким образом, мы сможем минимизировать негативные последствия COVID-19.

— Ирина Афанасьевна, в свое время вы реализовали программу по производству продукции без использования кормовых антибиотиков. Насколько решение себя оправдало в конечном итоге?

— В 2010 году мы запустили программу по внедрению технологии выращивания птицы без кормовых антибиотиков. Этот международный тренд мы подхватили одними из первых, и в итоге получили уникальное конкурентное преимущество. С гордостью могу сказать, что продукция нашего агрохолдинга по качеству является одной из самой лучших в России, прекрасно подходит для детского и диетического питания.

— Ваша птицефабрика использует корма собственного производства. Расскажите о результатах уборочной кампании 2020 года. Насколько плохая погода повлияла на качество зерна?

— Мы завершили уборочную кампанию 5 октября. Был убран урожай на площади более 22 тыс. га в Каргатском, Болотнинском, Черепановском и Новосибирском районах. Особое напряжение мы почувствовали в последние дни, когда увидели неблагоприятный прогноз погоды. Тем не менее, нам удалось выполнить все работы в срок, что позволит в значительной степени обеспечить собственные потребности предприятия в кормлении птицы. Почти половина собранного урожая отгружена в новый комплекс по хранению пшеницы и бобовых культур в Черепановском районе.

Это позволит нам защитить урожай от воздействия внешней среды и сохранить его качество в идеальном состоянии.

— В этом году вы купили еще 450 га заброшенной земли в Тогучинском районе под посев пшеницы. Насколько, по-вашему, актуальна для региона сейчас проблема заброшенных сельхозземель и их восстановления?

— Действительно, эти 450 га в Тогучинском районе не возделывались на протяжении 25 лет, что привело к их зарастанию. Сейчас мы уже обработали эти 450 га, уничтожив кустарники и сорняки. На следующий сезон мы сможем использовать эти сельхозземли по назначению — запланирован посев пшеницы для кормления птицы. В целом в сельском хозяйстве наметилась позитивная тенденция: возвращаются в оборот сельхозземли, потерянные в 90-е годы. Новосибирская область является одним из лидеров по объему возвращенных в оборот сельхозземель. До конца года планируется ввести еще 20,4 тыс. га.

— Ирина Афанасьевна, какие планы и проекты собираетесь реализовать в будущем году, до наступления которого осталось не так уж много времени?

— Планы у нас неизменны — идти вперед, совершенствоваться в профессиональном плане и обеспечивать потребителей качественной продукцией. В этом году мы завершили строительство нового корпуса для выращивания ремонтного молодняка напольного содержания и реконструкцию трех корпусов. Это один из этапов модернизации племенного бройлерного репродуктора. В 2021 году мы рассчитываем завершить эту реконструкцию, что позволит нам увеличить объем производства инкубационного яйца на 40%, при этом сохранив высокий генетический потенциал.

В результате племенное направление нашего агрохолдинга станет самым крупным репродуктором по технологии искусственного осеменения за Уралом. Это позволит нам и дальше расширять географию поставок. Также планируются строительство современного инкубатория, дальнейшая модернизация площадок для выращивания цыплят-бройлеров.

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