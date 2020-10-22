Об «умных технологиях» в мегаполисе расскажут на форуме в Новосибирске

Пятый международный форум «Городские технологии» пройдёт в Новосибирске 29-30 октября. Два дня на площадках вузов, в пространстве «Точка кипения» Академгородка и мэрии города будут работать студии трансляции тематических секций и других мероприятий.

Организаторы форума – мэрия Новосибирска и Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН).

Экспертному сообществу, представителям, власти, потенциальным инвесторам и заказчикам, а также широкому кругу интересующихся вопросами развития «умных городов» представят технологии и научные разработки для модернизации и улучшения приоритетных сфер городского хозяйства. Параллельно будет вестись вещание трех потоков мероприятий форума на платформах YouTube, Facecast и Zoom. Присоединиться к онлайн-трансляции сможет каждый желающий на сайте форума.

В программе примут участие более 80 спикеров — экспертов в области Smart City, представителей Российской академии наук, крупных корпораций, а также муниципалитетов и инновационных компаний России, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Китая и стран Европы.

Основными темами форума в этом году станут «Искусственный интеллект на службе города» и «Защита городов от вирусных бактериологических инфекций». Также будут рассмотрены «умные технологии» и в энергетике, архитектуре, благоустройстве, переработке мусора и т.д.

Откроется форум пленарным заседанием «Приоритеты развития городов в современных условиях», которое состоится в 12 часов 29 октября в офлайн/онлайн формате и будет проходить в большом зале мэрии Новосибирска. Модератором заседания станет мэр города Анатолий Локоть. Опытом внедрения «умных технологий» поделятся мэры городов Саппоро и Тэджон. Также свои доклады представят академики РАН Геннадий Красников, Валентин Пармон и профессор МГУ Ирина Василенко.

Участие в форуме подтвердили также госкорпорации Роскосмос, Росатом, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), НП «ГЛОНАСС», Яндекс, а также научно-исследовательские институты СО РАН и вузы Новосибирска.

Кроме того, в рамках форума будет подписано соглашение о сотрудничестве между Инженерным лицеем НГТУ и Старшей школой межкультурной коммуникации и информатики (SIT) города Саппоро.

Программа форума и ссылки на трансляции всех мероприятий доступны на сайте.

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