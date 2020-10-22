В новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 25 по 28 октября при поддержке «Альянс Франсез — Новосибирск» и Французского Института пройдет XIV Фестиваль французского кино. В его программу вошли пять фильмов современных французских режиссеров: комедии и драмы удаются авторам одинаково хорошо, а личное идеально уживается с социальным.

Для торжественного открытия 25 октября организаторы выбрали детективную трагикомедию «Тайна Анри Пика» режиссёра Реми Безансона, многократного номинанта премии «Сезар». Сюжет фильма разворачивается на фоне великолепных пейзажей Бретани, а детективная линия не ранит зрителя жестокостью, так как этот детектив — для эстетов. Фильм исследует тайны души как ушедших, так и ныне живущих, он наполнен светом и оптимизмом. В тот же день состоится специальный показ юношеского фильма «Школьная жизнь» (Мехди Идир, Гран Кор Малад), дискуссию после сеанса проведет ассистент директора «Альянс Франсез — Новосибирск» Франсуа Косар.

Программу продолжит пронзительная драма «Умри, но сделай» режиссера Марго Бономм — современная история о том, как трудно жить в семье с особенными детьми. Одну из главных ролей исполнил актер и режиссер Седрик Кан, который несколько лет назад лично представлял в «Победе» один из своих фильмов.

Социальная комедия «Всё, что осталось от революции» – режиссерский дебют известной актрисы Джудит Дэвис. Ее героиня однажды понимает, что времена революционной романтики прошли, бороться больше не за что, а работать и медленно улучшать мир вокруг себя не так интересно, как задорно покрикивать, стоя с плакатом на улице.

Мощным, выразительным финалом фестиваля станет масштабная историческая драма «Красный ошейник» маститого режиссера Жана Беккера по мотивам одноименного бестселлера Жан-Кристофа Руфена, в которой трагедия большой войны преломилась в судьбах судьи, героя войны, образованной девушки и одного пса.

«Мы выбрали самые интересные картины современных французских режиссёров, ради которых стоит выйти вечером из дома! Как принято на фестивалях, на XIV Фестивале французского кино вашему вниманию будут представлены уникальные фильмы, которые не появлялись ни в широком прокате, ни на онлайн-платформах», – комментирует директор «Альянс Франсез — Новосибирск» Ирина Яциневич.

«Альянс Франсез – Новосибирск» – культурно просветительская организация, работающая в Новосибирске при поддержке Посольства Франции в России с 2003 года. Целью деятельности Альянса было и остается продвижение французской культуры и французского языка в сибирском регионе, укрепление международных связей во всех видах деятельности. С особой любовью культурная институция относится к продвижению французского аудио-визуального контента, кино игрового и документального, виртуальными кинопроектам, у которых пока нет российских аналогов, современным музыкальным экспериментам.

«Наш роман с французским кино начался в 2006 году: тогда во вновь открытую после реконструкции «Победу» прибыл целый десант режиссеров и артистов. Каждый новый фестиваль приносил встречи с яркими, талантливыми фильмами и звездными гостями. В разные годы в «Победе» побывали режиссеры Режис Варнье, Мишель Хазанавичус, Брюно Дюмон, Жак Одиар, Седрик Кан, Фредерик Обюртен, Паскаль Будье; актеры Кароль Буке, Пьер Ришар, Анн Парийо, Зоэ Брюно и другие. Частым гостем и другом «Победы» стал отборщик Каннского фестиваля, историк французского кино Жоэль Шапрон. Возможность популяризировать французскую культуру – большая честь и ответственность, ведь мы всегда помним, что речь идет о первой кинематографии мира», – рассказала генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

Напомним, что в 2019 году Центр культуры и отдыха «Победа» получил награду Министерства культуры Франции: кавалерами французского Ордена Искусств и литературы стали учредители «Победы» Вера Алиджанова и Ирина Краснопольская. Орден Искусств и литературы — награда, которую присуждает Министерство культуры Франции за особый вклад в распространение культуры во Франции и во всем мире.

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