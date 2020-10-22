Из 37 дворов многоквартирных домов в Новосибирске, отремонтированных по федеральной программе «Создание комфортной городской среды», самым крупным и трудоемким стал двор вокруг трех домов на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке общей площадью 73 тыс. кв. метров. 21 октября эта площадка была официально сдана.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, этот участок оказался не только самым большим, но и самым дорогим — не только в этом году, но и за всю историю реализации в Новосибирске программы «Создание комфортной городской среды».

Одной из причин стало то, что двор на Лесосечной попал в этом году в две федеральные программы сразу, поскольку площадка нуждалась не только в благоустройстве, но и в ремонте основных коммуникаций. «Здесь болотистая местность, дома находятся в низине. Жители неоднократно жаловались на подтопления», — отметил Анатолий Локоть.

Три дома в начале улицы Лесосечной расположились очень «удачно» — между дорогой и рекой Нижняя Ельцовка. Ситуацию осложняло то, что вдоль самой улицы Лесосечной ливневой канализации нет — до сих пор вода стекала вниз, в реку. Каналы были проложены в дорожном покрытии, и на момент начала работ в прошлом году практически не работали. «Раньше материалом для дорог и дворового покрытия здесь были бетонные плиты, такие же, как и те, что использовались в строительстве самих домов, — напомнил мэр Новосибирска. — За эти годы покрытие износилось, и сейчас мы полностью заменили их во дворах и в окрестностях домов. И, естественно, восстановили ливневую канализацию. Сегодня вода уходит и не задерживается. Проведена большая работа, сделано качественно, результат говорит сам за себя».

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, жители неоднократно жаловались на подтопления дождевой и грунтовой водой. Поэтому первым делом необходимо было сделать систему водоотведения, включая ливневую канализацию. Но сначала систему водоотведения нужно было на что-то поставить.

«Место с точки зрения инженерии очень сложное, — прокомментировал директор ООО «СТС-Плюс» Рустам Ибишов. — Комплекс находится в низине, с Лесосечной все сюда стекает, поэтому в прошлом году ремонт начали с замены бетонного основания, но этим занимался другой подрядчик, не мы. Водоотводами мы занимались — можете сами посмотреть, в проездах между домами ни одного колодца нет. Хорошо поработали геодезисты».

В будущем жители домов планируют высадить новые деревья, что позволит дополнительно уплотнить водянистую почву.

«Работали все лето, — вспоминает старший по дому № 3 Николай Шабельников. — Страшно было вспоминать, в каком состоянии были бетонные дороги, которые проложили, еще когда все строилось. Они уже все выкрошились, на машинах было попросту опасно ездить. Сейчас сделали новое покрытие, асфальт проложили».

Очень важной проблемой, которую решил ремонт, по словам Николая Шабельникова, стала нехватка парковок. Вернее, даже не так — парковок во дворе и рядом с домами не было вовсе, несмотря на то, что в них живет более 3000 человек («Целый микрорайон», — оценил Анатолий Локоть). «Не было парковок, совсем. Был проезд — и все. Парковались кто где, — вспоминает Николай Шабельников. — Зато теперь мест хватает».

Участок на Лесосечной стал не только самым масштабным и трудоемким, но и самым дорогим за всю историю программы: благоустройство придомовой территории обошлось почти в 60 млн рублей, 55 млн из которых выделил федеральный бюджет, а 4,5 млн — бюджет Новосибирска.

«Можно сказать, что мы в текущем сезоне этим объектом подводим черту, — резюмировал мэр Анатолий Локоть. — Двадцать девять площадок, запланированных на этот год, мы полностью завершили: асфальт уложен, парковочные места обустроены, тротуары проложены, газоны разбиты — только в восьми осталось установить малые архитектурные формы. Но это можно решить в течение нескольких дней, вне зависимости от погоды. Никто не собирается ничего переносить на следующий сезон — на него у нас новые планы».

Сейчас в Новосибирске работают две программы — «Создание комфортной городской среды» по федеральному проекту и за федеральные деньги, и еще одна — по депутатским наказам избирателей. Есть пожелания и от жителей микрорайона на Лесосечной — в частности, по поводу снесенного этим летом долгостроя возле дома № 3. Или о судьбе «Утиной заводи», места отдыха для жителей всех окрестных домов, которая начала мелеть из-за действий одного из застройщиков. «Горячее пожелание жителей — сохранить эту заводь, чтобы она жила, чтобы было красиво — будем решать, что делать», — сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» был открыт Затулинский дисперсный парк. В этом году был реализован лишь первый этап работ — благоустроена территория, которую занимал парк культуры и отдыха «Бугринская роща». Здесь обустроили покрытия беговых дорожек, сцену, освещение, а также детскую и спортивную площадки. Кроме того, установили скульптуры, а также высадили деревья и кустарники. Помимо этого, на фасаде здания кинотеатра «Рассвет» появилось граффити. На следующих этапах в 2021–2022 годах планируется обустроить сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль улиц Зорге и Громова, территорию вокруг кинотеатра «Рассвет», а также переход к поликлинике № 22. Таким образом, в Кировском районе предполагается создать современную многофункциональную общественную территорию.

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