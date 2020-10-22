Недостаточную укомплектованность медицинских кабинетов образовательных учреждений города обсудили на очередном заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию 20 октября.

На прошедшем заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию депутаты заслушали отчет начальника отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Новосибирска Романа Попова об оказании медицинской помощи в общеобразовательных школах и детских садах города.

Согласно информации, представленной чиновником, в Новосибирске более половины учреждений общего среднего образования и дошкольных образовательных учреждений не имеют оборудованных медицинских кабинетов. По данным мониторинга, из 460 школ и детских садов города кабинетами со всем необходимым оборудованием и медицинским персоналом укомплектованы лишь 162 учреждения. Проблему с оснащением остальных власти города обещают решить в 2021 году.

Пока же эти школы и детские сады имеют только договоры с медицинскими организациями о получении помощи на их территории. Также за образовательными учреждениями закреплены врачи-кураторы и средний медицинский персонал.

По мнению заместителя председателя комиссии горсовета Новосибирска по социальной политике и образованию Антона Бурмистрова, оснастить все школы и детские сады медицинским оборудованием и найти для них кадры сегодня будет очень сложно.

«Мы прекрасно понимаем, что за неделю эту проблему не решим. Она существует и не решается в городе уже годами. А в условиях пандемии это будет еще сложнее сделать, поскольку все силы брошены на медицинские учреждения, и найти специалистов в учреждения образования будет сложно. Тем не менее, работа не останавливается, оборудование медицинских кабинетов будет продолжаться. В интересах депутатов взаимодействовать в этом с учреждениями на своих округах и помогать им», — отметил депутат.

Острыми темами для города в последние дни стало перепрофилирование роддома № 2 Новосибирска под «ковидный» госпиталь и дефицит лекарств в аптеках. Депутаты уделили особое внимание этим вопросам на прошедшем заседании комиссии.

«Очень резонансный вопрос сегодня — перепрофилирование роддома для помощи больным коронавирусом. Депутатам поступило много обращений в связи с этим от граждан. Тема активно обсуждается в соцсетях. Не меньшее беспокойство вызывает и дефицит лекарств в аптеках для лечения ОРВИ», — заметил председатель комиссии горсовета по социальной политике и образованию Игорь Титаренко.

По итогам заседания депутаты приняли решение запросить у минздрава Новосибирской области информацию о мерах, предпринимаемых для преодоления дефицита лекарств в регионе, и комментарий по вопросам, возникшим в связи с созданием «ковидного» госпиталя на базе роддома № 2.

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова подняла на заседании комиссии тему бесплатного горячего питания в школах города. Она обратила внимание на то, что многим родителям до сих пор непонятен механизм действия программы. В частности, почему стоимость питания для детей-льготников составляет 60 рублей, а по новой президентской программе — 65 рублей. Многие родители задаются и вопросом о том, почему в школах перестали выдавать сухие пайки детям, которые учатся на дому.

Как объяснил Роман Попов, родители учащихся начальных классов, входящих в льготную категорию, сегодня могут выбрать, по какой программе питаться — либо по льготной, либо по общей для всех программе бесплатного горячего питания. При этом после окончания начальной школы такие дети вновь начнут получать питание как льготники. По поводу сухих пайков чиновник отметил, что по новым правилам школы их выдавать не обязаны. Однако никто не запрещает учреждениям проявить в этом инициативу.

Вопросы депутатов вызвала и низкая стоимость горячих обедов в школах. Они обратили внимание на то, что выделяемая сумма влияет не только на качество обедов школьников, но и на зарплаты поварам.

«Комиссия узнает, насколько можно повысить финансирование горячего питания, — обратимся с этим запросом к департаменту образования мэрии. Будем думать, как найти дополнительные средства, чтобы были довольны не только родители и дети, но и работники учреждений», — сказал Антон Бурмистров.

Еще одной темой обсуждения на прошедшем заседании комиссии горсовета по социальной политике и образованию стала муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска». Ее цель — формировать мотивацию у горожан к здоровому образу жизни.

По мнению Антона Бурмистрова, важность программы бесспорна, особенно с учетом сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса. Однако к разработанному документу много вопросов. В частности, сомнения вызывает эффективность предлагаемых в нем мероприятий.

«Все знают, что курить и пить вредно, но люди продолжают почему-то это делать. Действовать нужно не только пропагандой, но и запретительными мерами. Например, город сегодня буквально захлебывается пивнушками. И хотя региональный парламент заканчивает работу над новым законом, регламентирующим эту деятельность, у меня есть сомнения по поводу эффективности будущих норм. Поменяют ли они ситуацию кардинально? Не адаптируются ли продавцы и не будут ли использованы схемы обхода закона? К сожалению, мы это уже проходили после запрета энергетиков, которые до сих пор продаются, только под другими названиями», — обратил внимание депутат.

Также, по мнению депутата, помимо агитации и запретов, должны быть и меры поощрения для ведения здорового образа жизни горожанами. Для этого нужно сделать более доступными бесплатные занятия спортом, в том числе дворовым.

«Люди должны понимать, что заниматься спортом бесплатно приятнее, чем тратить деньги на вредные привычки. Что это весело и модно. На формирование такой моды должна быть направлена и агитация. Но она должна быть достаточно грамотной. Ведь на молодежь сложно повлиять привычными листовками, с ней нужно общаться на ее языке. В этом можно поучиться у рекламы всевозможных вейпов, которой удается находить такой общий язык с молодежью, — и направить этот опыт в позитивное русло. Наша комиссия будет в том числе и в этом направлении работать», — резюмировал Антон Бурмистров.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.