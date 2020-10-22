Министр культуры РФ поприветствовала участников международного форума «АртЦифровизация» в Кузбассе

Министр культуры РФ Ольга Любимова обратилась с приветственной речью к участникам международного форума «Цифра в культуре и искусстве». Масштабное мероприятие пройдёт в Кемерове 29-30 октября.

В своём приветствии Ольга Любимова отметила: форум, посвящённый тенденциям цифровизации в искусстве, актуален сегодня как никогда.

«От имени министерства культуры РФ приветствую организаторов и участников Первого Сибирского форума-фестиваля «Цифра в культуре и искусстве». Необходимость всестороннего диалога по теме цифровизации культуры обусловлена стремительным развитием IT-технологий. Форум призван стать интеллектуальной опорой для всех, кто участвует в реализации нацпроекта «Культура», и способствовать решению задач по сохранению культурного наследия страны, повышению качества культурной жизни в регионах, доступности к спектаклям театров, экспозициям музеев и библиотечным фондам. Насыщенная программа и дискуссионные площадки направлены на создание единой коммуникативной среды для представителей органов государственной власти, ведущих экспертов и работников в сфере культуры. Желаю участникам успехов в воплощении намеченных планов и новых профессиональных достижений!», — говорится в приветственном слове министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Организатор мероприятия — Кемеровский Союз предпринимателей. Генеральный партнёр — крупнейший европейский разработчик инновационных IT-решений, международная компания Nites Group (штаб-квартира в Лондоне), которая ведёт более ста проектов в восьми странах мира.

В форуме примут участие более 15 регионов России и шесть стран-участниц. Мероприятие объединит на международной дискуссионной площадке российских и зарубежных представителей культуры и искусства, креативных индустрий и IT-разработчиков, общественность и бизнес. Это даст возможность привлечь внимание к развитию культурного пространства без границ.

По словам председателя Кемеровского Союза предпринимателей Кристины Фроловой, цифровизация культуры – это важнейший ресурс социально-экономического развития России. Инвестиции в культуру – это инвестиции в социальную сферу страны, в воспитание самостоятельно мыслящей творческой молодежи, обеспечение занятости населения через развитие сектора креативных индустрий. Чем дальше от центра России, тем актуальнее эта задача, тем более востребованными становятся межрегиональные коммуникационные площадки.

На экспертных площадках международного форума «АртЦифровизация» будут обсуждаться многие вопросы, начиная от роли бизнеса в формировании цифрового культурного наследия до возможностей искусственного интеллекта и создание культурных кластеров в России. Участники форума представят не только реализованные проекты с использованием технологий дополненной реальности в сфере культуры, искусства и культурного туризма, но и сам технологический прогресс создания подобных проектов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, который примет участие в пленарном заседании форума, уверен, что площадка форума станет эффективным механизмом продвижения инновационных разработок, обмена опытом и внедрения результатов научно-технической деятельности, а также поиска партнеров и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В форуме примут участие заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов и директор департамента информационного и цифрового развития минкультуры РФ Вадим Ваньков. В работе пленарного заседания будут участвовать председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская.

Онлайн-трансляция форума будет вестись в течение двух дней на канале КУЛЬТУРА.РФ, на сайте форума, в соцсетях и на YouTube-канале.

Участие в форуме бесплатное. Формат мероприятия позволяет всем участникам напрямую задать вопросы выступающим спикерам. Для этого необходимо подписаться на Telegram-канал форума, ссылка на который придет после регистрации.

Форум пройдет на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Форум проходит при информационной поддержке ведущих СМИ России.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ.

Подробную информацию о форуме можно получить по телефону (384-2) 900-114 или (3842) 65-77-78

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