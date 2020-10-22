Без торгов и налогов: новосибирские парламентарии отправили преференции бизнесу на доработку

Представленные руководством регионального минэкономразвития изменения в законодательство, касающиеся преференций инвесторам, не прошли первое чтение на заседании профильного комитета Законодательного собрания Новосибирской области 21 октября и были направлены на доработку.

Предлагаемые изменения в законодательстве, предусматривающие преференции инвесторам, на прошедшем заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности регионального парламента представил глава минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников. Изменения в региональный закон, устанавливающий критерии для инвестпроектов, претендующих на аренду земельных участков без проведения торгов, было предложено расширить, добавив туда отдельной строкой управляющие компании промышленных парков. «Предлагается предоставлять земельные участки без торгов для управляющих компаний промпарков, индустриальных парков и технопарков, инвестирующих не менее 30 млн рублей в инженерную инфраструктуру. При этом общий объем инвестиций остается аналогичен остальным инвестпроектам», — пояснил Лев Решетников.

В целесообразности одобрения законопроекта в предложенном виде усомнилась заместитель председателя комитета Ирина Диденко, по мнению которой, «проект хороший, но требует доработки». По словам парламентария, сейчас управляющие компании промпарков могут претендовать на аренду земли без торгов на общих основаниях с другими инвесторами. Главный критерий — масштабность инвестпроекта. Для областного центра это вложения не менее 600 млн рублей, 500 млн рублей для Новосибирского района и 250 млн рублей для других территорий. Если же единственным критерием для УК будет вложение 30 млн рублей в инфраструктуру, по оценке Ирины Диденко, это не будет стимулировать крупные капиталовложения. «Кроме того, кто и как будет подтверждать инвестиции (управляющих компаний. — «КС») и нести ответственность, если они не будут реализованы? Этого мы так и не услышали на рабочей группе», — добавила Ирина Диденко. В итоге участвовавший в заседании комитета спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив призвал собравшихся «не уходить в полемику», а первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков предложил снять вопрос, вернув его в рабочую группу.

Еще одни преференции для инвесторов предусматриваются изменениями, которые предполагается внести в закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». Как пояснил министр экономического развития региона, первый блок изменений включает уточнение механизма так называемого СПИК, специального инвестиционного контракта. Напомним его суть: инвестор обязуется реализовать проект внедрения или разработки современной технологии, позволяющей производить конкурентоспособную на мировом уровне промышленную продукцию, а РФ, субъект и муниципалитет обязуются осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. «На нормативном уровне база была поправлена, из практики уходит такой инструмент, как региональный СПИК, остается только федеральный. Это было ожидаемо — никаких дополнительных преференций инвесторам он не нес», — рассказал Лев Решетников. Вторым блоком изменений стало предоставление льгот по единому сельхозналогу резидентам новосибирских ТОСЭР «Линево» и «Горный». «Есть инвесторы, которые готовы войти в ТОСЭР, и при этом вместо налога на прибыль применяют единый сельхозналог. Чтобы уровнять этих инвесторов с теми, кто сейчас уже внутри ТОСЭР, предлагаем ввести такую справедливость», — пояснил глава минэкономразвития.

Это предложение министерства также не встретило одобрения парламентариев. Ирина Диденко предложила возможность рассмотреть смены налогового режима самим инвестором, заходящим в ТОСЭР. Лев Решетников возразил, что это может «осложнить путь инвестору». В ответ Ирина Диденко поделилась своими сомнениями относительно предлагаемой льготы. Она рассказала о заседании рабочей группы с участием представителей ФНС, на котором обсуждалась целесообразность «обнуления налогового режима» для плательщиков единого сельхозналога на территории ТОСЭР. По словам депутата, регион сейчас может вводить дифференцированную ставку по этому налогу, как в целом по области, так и в отдельных районах. Этого, по мнению парламентария, достаточно. «Мы предлагаем эту норму (льготу для плательщиков единого сельхозналога. — «КС») из законопроекта исключить. Можно проработать дифференцированную ставку и, если необходимо, закрепить ее отдельным законопроектом», — подчеркнула Ирина Диденко.

Ее поддержал спикер ЗС Андрей Шимкив. «Мы не можем менять закон под одного человека. Кроме того, единый сельхозналог — это уже льгота, ТОСЭР — это еще одна льгота. Сколько еще льгот дать, пока в минус не уйдут, что ли? Так не бывает», — резюмировал Андрей Шимкив.

Как позднее пояснил председатель комитета Федор Николаев, предложение минэкономразвития является «индивидуальной нормой для одного-двух резидентов», в то время как в вопросе требуется системный подход. «В зоне ТОСЭР и так действуют и нулевые, и минимальные налоговые ставки. Есть у региона право выбирать от нуля до 6% по единому сельхозналогу. Выбираем территорию и на какое-то время снижаем там ставку — это будет системно», — пояснил Федор Николаев, добавив, что к решению вопроса нужно обязательно привлекать региональный минсельхоз.

Тема сельского хозяйства в комплексном подходе также поднималась на комитете в ходе обсуждения проекта изменений в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». Полемика разгорелась вокруг депутатских наказов — парламентарии настаивают, чтобы они были включены в документ, а также разработки проектно-сметной документации, позволяющей получить на реализацию госпрограммы больший объем федеральных средств, чем выделяется сейчас.

«Это относительно молодая программа, поддерживаемая руководством Российской Федерации и президентом. Мы на нее сильно рассчитываем. В этом году чуть меньше 1,5 млрд рублей ушло на реализацию этой программы, в том числе 1 млрд федеральных средств. По-моему, программа пока недооценена. Она комплексная и предполагает развитие всех отраслей — социальной, культурной, дорожного строительства, медицины. Должны быть обязательно включены наказы, они составляют значительную часть развития сельских территорий. Второй момент — суммы (выделяемые на реализацию программы. — «КС»). Это может быть миллиард, а может быть и три. Но нет проектно-сметной документации на больший объем. Ее наличие открывает нам более широкий путь, чтобы претендовать на больший объем федеральных средств. И минфин, и минэкономии при этом должны быть ближе к минсельхозу — не соисполнителями, а хорошими кураторами», — рассказал после заседания комитета журналистам его глава Федор Николаев.

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