Предприниматели Алтайского края стали в пять раз чаще использовать таргетированные SMS-рассылки

Компания МТС, проанализировав спрос на цифровые сервисы с начала 2020 года в Алтайском крае, отметила пятикратный рост в отношении сервиса, позволяющего самостоятельно проводить таргетированную SMS-рассылку. Сервис доступен для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — в том числе тех, кто не является абонентом МТС.

По данным аналитиков МТС, с начала апреля предприниматели Алтайского края предпочитают быстрые и адресные коммуникации с узкими целевыми аудиториями, которые являются наиболее эффективными.

«Цифровые решения помогают бизнесу увеличивать продажи за счет таргетированной рекламы, а значит сохранить рентабельность и снизить издержки. Мы отмечаем, что с каждым месяцем востребованность сервиса растет – как за счет новых клиентов, так и за счет тех, кто, убедившись в эффективности этого канала, запускают одну кампанию за другой, – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. –Например, уже сейчас, в преддверии новогодних распродаж, к нам обращаются клиенты, которые планируют предновогодние SMS-рассылки c информацией о новостях, акциях и скидках».

Ранее наибольший спрос на сервис «МТС Маркетолог» был зафиксирован в июне, когда в регионе стартовал туристический сезон. Этим объясняется его востребованность среди владельцев ресторанного и туристического бизнеса – на них пришлось по 35% подключений. Представители сферы ритейла проводили SMS-рассылки чуть реже – на них пришлось 30% подключений.

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