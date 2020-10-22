Альфа-Банк оказал благотворительную помощь Новосибирской областной больнице в приобретении бестеневых операционных светильников в хирургического отделение. В условиях пандемии банк усилил социально-благотворительную работу, поддерживая и другие региональные благотворительные проекты в сфере здравоохранения.

«Мы принимаем активное участие в социальной жизни регионов, в которых банк развивает свой бизнес, поддержка социальной сферы и сферы здравоохранения является важнейшим направлением благотворительной деятельности банка. Мы рады, что смогли помочь областной больнице», – комментирует региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер.

Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов отметил своевременность и важность благотворительности для медицины в настоящее время и поблагодарил банк за плодотворное сотрудничество.

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