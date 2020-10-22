Андрей Травников дал старт работе двух обновленных вокзалов в Новосибирской области

Обновлённые вокзалы официально открылись на станциях Татарская и Чаны в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе областного правительства 22 октября. Предполагается, что объекты повысят инвестиционную привлекательность региона.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время запуска вокзального комплекса в Татарске, обновление железнодорожных вокзалов в районах региона – не первый совместный проект железной дороги и областного правительства в 2020 году.

«Очень важно, что традиция сотрудничества между регионом и железной дорогой сохраняется. Текущий год богат на совместные проекты – Новосибирск, в результате наших совместных усилий, получил подарок – волейбольный центр «Локомотив». В этом году начали работу после реконструкции вокзальные комплексы и станции Сокур и Убинская, сегодня запускаем в эксплуатацию ещё два вокзала, в том числе и этот замечательный, и с архитектурной точки зрения, и с точки зрения комплексного подхода, вокзал и привокзальную площадь станции Татарская. Хочу отметить, что комфортные условия получают не только жители Татарского района, но сразу нескольких районов Новосибирской области, которые будут пользоваться возможностями железнодорожного вокзала и автостанции», – сказал губернатор.

По словам начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, вокзал станции Татарская будет удобен для всех категорий пассажиров.

«Российские железные дороги, наша магистраль последовательно идут по пути создания комфортной среды для наших замечательных пассажиров – это и вокзальные комплексы, и привокзальные площади, и подвижной состав. Этот новый вокзал приспособлен уже для обслуживания всех категорий наших граждан», – подчеркнул Александр Грицай.

В ходе ремонта на станции Татарская реконструированы системы отопления, электрики и канализации, в том числе ливневой, а также вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, охраны и пожаротушения. Кроме того, проведена внутренняя и наружная отделка, отремонтированы кровли и чердачные помещения. В обновленном здании вокзала открыта автокасса и установлены электронные терминалы для приобретения билетов.

Важная часть проекта — создание комфортных условий для всех групп населения, в том числе обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных пассажиров. Все зоны обновленного вокзала созданы с учетом их потребностей: в здании смонтирован лифт, предусмотрена комната длительного отдыха, на входах обустроены пандусы и напольные тактильные элементы, а также выделены дополнительные места на расширенной парковке.

В рамках реализации проекта «Благоустройство сквера на привокзальной площади станции Татарская» структурные подразделения ОАО «РЖД» уложили тротуарную плитку, обустроили дорожки и тротуары, установили металлический декоративный забор, восстановили ливневую канализацию, установили мемориал «Паровоз» с подсветкой, изготовили и установили стелу, а также высадили деревья и газон.

Вместе с первым заместителем председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Панфёровым губернатор ознакомился с результатами реконструкции вокзала станции Чаны. Глава региона отметил комплексность и рачительность подхода, а также внимание к нуждам жителей при проведении работ.

«Проект реализовывался с учетом пожеланий и предложений в первую очередь жителей Чанов», – отметил Андрей Травников.

В ходе реконструкции площадь вокзала увеличена почти на 600 кв. м. Также усовершенствована система обслуживания пассажиров – на первом этаже открылась касса автовокзала, где установлены электронные терминалы для приобретения и распечатки билетов.

В этом году также ввели в эксплуатацию новые вокзалы на станциях Сокур и Убинская. Кроме того, на 2021 год намечено окончание работ на новом железнодорожном вокзале Бердска.

ОАО «Российские железные дороги» – один из главных партнеров Новосибирской области. 13 января 2020 года между ОАО «Российские железные дороги», правительством региона и мэрией Новосибирска подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2020 – 2025 годы. Оно направлено, в частности, на развитие пригородного железнодорожного транспорта и создание новых транспортно-пересадочных узлов, а также совместные решения вопросов по улучшению пассажирской инфраструктуры.

В 2020 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» запланировано направить 11,5 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в регионе.

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