Рекорд по числу больных с коронавирусом продолжает расти в Новосибирской области

К утру 22 октября в Новосибирской области зарегистрировано 180 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего больных с диагнозом COVID-19, по данным оперативно штаба, в регионе 15 686, из них 980 детей.

В оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции также сообщили, что 22 октября в Новосибирской области выздоровели 13 353 человека, в том числе 94 – за сутки.

«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 57 лет и 68 лет, и женщины в возрасте 54 года, 65 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 548 человек», — сообщили также в оперативном штабе.

Между тем, по суточной заболеваемости Новосибирская область уже обогнала Омскую область, где по данным на 22 октября зарегистрировано 173 новых случая заболевания. Всего же в этом регионе сейчас 13 891 больной с коронавирусом. Также за сутки выздоровело 80 омичей (всего 10 580), умерли четверо (всего 388).

Новосибирская область обогнала и Кузбасс – здесь за последние сутки заболело 175 человек. Всего в Кемеровской области выявлено 13 827 случаев заражения коронавирусом. Здесь также выздоровели 9 520 человек, из них 220 – за последние сутки, умерли 186 человек, за последние сутки – двое.

Напомним, накануне стало известно, что в двух стационарах Новосибирской области начали готовить койки для больных коронавирусом. Кроме того, под «ковидные» госпитали в ближайшее время перепрофилируют ряд социальных учреждений в Новосибирске.

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