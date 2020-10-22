Дефицит бюджета Новосибирской области в 2021 году вырастет больше, чем на 50%

В проекте бюджета Новосибирской области на 2021 год предусмотрен дефицит в сумме 9,1 млрд руб. Это на 65% больше, чем в бюджете 2020 года.

Предполагается, что доходы регионального бюджета в 2021 году составят 171,4 млрд руб., что меньше на 2% по сравнению с плановым показателем бюджета 2020 года. Расходы должны составить 180,6 млрд руб. – это меньше, чем в текущем бюджете, на 1%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко.

«Главное отличие в том, что в прошлые годы дефицит обеспечивался внушительными переходящими остатками собственных средств бюджета, а в 2021 году такого не будет», — сообщил Виталий Голубенко на заседании правительства Новосибирской области 21 октября.

Между тем, дефицит бюджета региона в 2020 году составил 5,5 млрд руб. Доходы бюджета составили 176,1 млрд руб., а расходы – 181,7 млрд руб.

При этом в 2021 году планируется нарастить объём собственных доходов бюджета с 124,4 млрд руб. до 140,8 млрд руб. Дополнительные доходы предполагается получить за счёт изменений налогового и бюджетного законодательства.

Как отметил министр, бюджет Новосибирской области в 2020 году сильно пострадал из-за ограничений во время пандемии коронавируса и падения рубля. Проект бюджета на 2021 год направлен в Законодательное собрание региона для рассмотрения в первом чтении.

Напомним, 21 октября Совет депутатов Новосибирска рассмотрел на сессии изменения в бюджет 2020 года.

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