ООО «Эксперт Авто», официально представляющее Lada в Перми, вышло в Омск. Компания заняла помещения в автокомплексе на 4-ой Кордной улице, где ранее располагался местный официальный дилер Lada – компания «Гарант».

Информацию о том, что пермская компания «Эксперт Авто» отныне является официальным дилером Lada в Омске, «Континенту Сибирь» подтвердили двое участников рынка. Эта информация также размещена и на сайте «АвтоВАЗа».

Ранее интересы завода в Омске представляли омская компания «Гарант», которая также ранее занималась брендом УАЗ, и казахстанская ГК «Бипэк Авто Азия Авто». Последняя официально представляет «АвтоВАЗ» также в других регионах Сибири. Согласно сайту «АвтоВАЗа» компания «Гарант» больше не числится официальным дилером Lada в Омске. По прежнему адресу теперь фигурирует салон ООО «Эксперт Авто», официально представляющей Lada в Перми.

По данным системы Rusprofile, по итогам 2019 года ООО «Эксперт Авто» получило выручку в 1 млрд рублей и чистую прибыль в размере 4,5 млн рублей. Учредителями юрлица являются Людмила Боровик, Владимир Жуков, Олег Борзаков, Алексей Катаев, Елена Харина, Христина Дрыгина.

По словам участника местного авторынка, близкого к компании, речь идет об аренде дилерского центра на 4-ой Кордной улице. «Эксперт Авто» уже приступила к работе в Омске.

Стоит отметить, что по данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2020 года в Омской области было зарегистрировано 1359 новых автомобилей Lada (-13,9%), что обеспечило ей первое место по рынку. Для сравнения: в Пермском крае за этот же период эта цифра составила 7026 автомобилей (-14,6%).

Напомним, что в 2020 году появление еще одного дилера «АвтоВАЗа» ожидается в Новосибирске. Речь идет о самарской компании «Фастар», которая строит второй дилерский комплекс на Большевистской. Информацию о том, что именно «Фастар» победил в тендере и стал утвержденным кандидатом в официальные дилеры марки, «Континенту Сибирь» ранее подтверждал директор по развитию дилерской сети «АвтоВАЗа» Сергей Кутейщиков.

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