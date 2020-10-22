Минусовая температура ночью и дневной холод ожидаются в Новосибирской области к выходным. По данным синоптиков, в ближайшую неделю воздух также не прогреется.

Как сообщили в Новосибирском гидрометцентре, в пятницу, 23 октября, днём будет +1…+6, ночная же температура составит -3…+2 градуса, при прояснениях до -8. Ночью ветер подует со скоростью 6-11, местами с порывами до 18 метров в секунду, днём — 4-9, с порывами до 16 метров в секунду.

В субботу, 24 октября, ночью ожидается -4…-9 градусов, местами -3…+2 градуса. Днём – 0…-5, местами до +5 градусов. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В отдельных районах региона ожидается мокрый снег.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе температура воздуха ночью и днём будет колебаться от -2 до +5 градусов.

Ранее сообщалось о том, что отрицательная температура в регионе, по прогнозам синоптиков, установится в регионе после 4 ноября.

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