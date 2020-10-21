Сбербанк сократил время принятия решения по оборотному кредиту для бизнеса до семи минут

Сбербанк подводит итоги работы сервиса для корпоративных клиентов «Онлайн-кредитование», который предусматривает принятие решения банком о выдаче кредита на пополнение оборотных средств в течение семи минут.

«Мы не только кардинально сократили скорость принятия решения — время работы на стороне банка от обращения клиента до получения клиентом кредитного договора составляет не более семи минут, — но и перевели все операции в онлайн — личный кабинет клиента в «СберБизнесе», — комментирует вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов. — В следующем году мы планируем нарастить долю таких кредитов до 60%».

С момента запуска продукта в августе 2018 года и по настоящий момент было заключено свыше 3,6 тысячи договоров на сумму более 330 млрд рублей. При этом показатель просрочки данных кредитов оценивается значительно лучше, чем среди выдаваемых по «стандартному» алгоритму. На сегодня он составляет менее 0,1%.

По словам Сергея Бессонова, что весь процесс оформления кредита — от подачи заявки до поступления денег на счет — происходит полностью удаленно и без использования бумажных документов. Решение основано на технологии искусственного интеллекта и доступное на российском банковском рынке только клиентам Сбербанка. Оформить заявку на онлайн-кредит можно в приложении «СберБизнес». Ограничения по максимальной сумме кредита нет — она зависит только от оценки клиента банком.

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