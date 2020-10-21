На внеочередном заседании правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил, что, соблюдая все необходимые меры безопасности, жители региона смогут достаточно быстро «выйти» из второй волны эпидемии коронавирусной инфекции.

Внеочередное заседание правительства Новосибирской области прошло 21 октября. Глава региона подчеркнул, что масштаб второй волны эпидемии больше как в регионе, так и в стране и во всём мире, а областная система здравоохранения испытывает большую нагрузку.

«Тем не менее, мы понимаем, что повторное введение ограничительных мер по аналогии с тем, как мы это делали весной, может быть губительно для региональной экономики, для функционирования многих предприятий и организаций из сферы бизнеса, поэтому на данный момент мы не принимаем дополнительных ограничительных мер за исключением отдельных точечных. В настоящее время правильная тактика – добиться соблюдения всех необходимых мер безопасности – это дезинфекция, масочный режим, карантинные мероприятия. Если ограничительные меры и будут вводиться, то только там, где обеспечить исполнение таких мер практически невозможно», — отметил губернатор.

Андрей Травников также напомнил, что для поддержки системы здравоохранения в сентябре был составлен трёхэтапный план развёртывания дополнительных клинических мощностей. Первые два этапа – перепрофилирование медучреждений и дополнительная мобилизация коечного фонда в больницах, не задействованных в лечении коронавирусной инфекции, – уже реализованы.

Сейчас для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и внебольничными пневмониями задействовано 50 медицинских организаций — 44 ковид-центра и шесть медучреждений, где проходит сортировка пациентов с неизвестным статусом. Мощность этой клинической базы составляет 4509 мест. В ближайшую неделю дополнительно будет развёрнуто 560 коек.

Кроме того, Андрей Травников дал поручение минздраву и минстрою региона держать в резерве как потенциальный ковид-центр новый перинатальный центр на 220 коек. Он может быть перепрофилирован после того, как будет введён в эксплуатацию.

«С учетом этого, несмотря на все сложности, на данный момент мощностей для оказания клинической помощи пациентам с COVID-19 достаточно», – подчеркнул Андрей Травников.

Также глава региона напомнил, что 21 октября в ходе регионального штаба по противодействию коронавирусной инфекции объявлено о новых мерах борьбы с недугом. Так, с 26 октября в школах начнутся двухнедельные каникулы, учреждения среднего профессионального образования будут частично переведены на дистанционное обучение, а время работы предприятий общественного питания, развлекательных заведений и учреждений сферы услуг будет ограничено.

Андрей Травников напомнил руководителям местного самоуправления, а также предприятий и организаций Новосибирской области: необходимо обеспечить строгое выполнение всех мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе, всех санитарных мер в трудовых коллективах. Губернатор также акцентировал внимание на том, что в регионе в течение 2020 года удалось не допустить ни одного крупного очага заражения в трудовых коллективах.

«Я уверен, что строгой дисциплиной, требовательностью к себе и к другим мы сможем удержать ситуацию и завершить вторую волну коронавируса достаточно быстро», – отметил глава региона.

В правительстве Новосибирской области также напомнили: в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, установленный постановлением правительства Новосибирской области от 18 марта. Руководителям предприятий и организаций рекомендуется перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, а гражданам этой возрастной категории, в том числе с хроническими заболеваниями, необходимо соблюдать режим самоизоляции дома и ограничить круг контактов.

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