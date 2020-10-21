Дополнительные 600 млн руб. выделят новосибирские депутаты на компенсацию зарплат бюджетникам

Депутаты новосибирского горсовета приняли проект изменений в бюджет города на 2020 год. Муниципальную казну планируется увеличить за счёт дополнительных межбюджетных трансфертов. В том числе – на компенсацию зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

Проект решения об изменениях в бюджет Новосибирска на 2020 год депутаты горсовета приняли на заседании комиссии по предпринимательству 21 октября.

Согласно проекту, бюджет города планируется увеличить на 2 млрд 373 млн руб. за счёт межбюджетных трансфертов. С учётом всех изменений доходы городской казны в 2020 году составят 52 млрд руб., расходы – 53,3 млрд руб. Дефицит бюджета при этом останется неизменным и составит 1 млрд 246 млн руб.

Среди самых крупных статей расходов — компенсация выпадающих доходов в муниципалитеты в размере 827,9 млн руб., организация бесплатного горячего питания ученикам младших классов – 339,3 млн руб., реконструкция площади Лыщинского – 297 млн руб., реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста — 519,5 млн руб., а также капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог на 268,3 млн руб.

Кроме того, на строительство пешеходных переходов через дамбу Октябрьского моста поступит 205 млн руб., а на приобретение автобусов – 100 млн руб. Также планируется выделить 646,2 млн руб. на замещение расходов на зарплату работникам бюджетной сферы.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирска примут закон, компенсирующий потерю ЕНВД местным бюджетам.

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