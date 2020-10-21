Российский АПК стал эффективной и рентабельной отраслью экономики – председатель правления «Россельхозбанка» Борис Листов

За 20 лет работы «Россельхозбанк» поддержал более 5,2 тысяч проектов в сфере АПК, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли в России. Об этом заявил председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов во время отчетной встречи с президентом Российский Федерации Владимиром Путиным в Москве.

В разговоре с главой государства Борис Листов отметил, что банк исполняет функцию основы национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что «Россельхозбанк» продолжает активную работу по своей приоритетной специализации – развитию АПК и сельских территорий страны.

«Если подводить итоги 2019 года, то в первую очередь хотелось бы сказать, что сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК получен от «Россельхозбанка». И за 20 лет мы поддержали более 5 200 инвестиционных проектов, а в отдельных сегментах, как, например, тепличное овощеводство, мы являемся основным банком-кредиторов, то есть, по сути, формируем развитие этой подотрасли АПК. Это не только цифры, это конкретные результаты, ощутимые в масштабах всех страны», — отметил Борис Листов.

Являясь основой национальной финансовой системы поддержки сельского хозяйства, «Россельхозбанк» последовательно наращивает объёмы кредитования. В 2019 году банк выделил 352 млрд руб. на финансирование новых инвестиционных проектов в сфере АПК. В этом году, по прогнозам финансовой организации, объём направленных РСХБ средств на реализацию и поддержку сельскохозяйственных проектов увеличится ещё более чем на 10%.

Поддержка экспортёров сельскохозяйственной продукции остаётся одной из приоритетных задач для «Россельхозбанка». В 2019 году банк направил на поддержку экспорта сельхозпродукции на 22% больше, чем годом ранее. Рост льготного кредитования составил 20%, объём выдачи кредитов гражданам, проживающих в сельских территориях, увеличился на 13%.

Говоря об итогах работы за 8 месяцев 2020 года, Борис Листов отметил, что большой прирост дали показатели кредитования именно АПК. Выдача льготных кредитов АПК выросла на 47%, а выдача кредитов на сезонные работы увеличилась на 35%. Кредитная поддержка агропромышленного сектора также выросла на 29%.

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