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Сооснователь федеральной сети LaserLove
Корреспондент издания «Континент Сибирь»
Программный директор по событийному кино новосибирского центра культуры и отдыха «Победа»
Основатель федеральных сетей Laser Love, Cheburek.me, «Стрижевский», digital-агентства 20х80
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