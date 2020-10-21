«ВТБ Капитал Инвестиции» добавил в свое приложение ленту новостей и новые стратегии

«ВТБ Капитал Инвестиции» обновили мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», расширив его функционал. В новой версии пользователям стала доступна новостная лента информационного агентства «Интерфакс». В робосоветнике была добавлена новая стратегия на алгоритмах искусственного интеллекта, собирающая портфель из акций. Еще больше информации стало доступно пользователям в обновленном личном профиле. Помимо этого, появилась версия приложения для iPad.

Интеграция новостного потока в приложение «ВТБ Мои Инвестиции» позволит клиентам настраивать оповещения о публикации новостей о компаниях из собственного инвестиционного портфеля, видеть важнейшую информацию в одно и то же время с профессиональными инвесторами, и вовремя отыгрывать новости, двигающие рынок. Теперь пользователи приложения смогут читать бесплатно новости о важнейших событиях в российской и мировой экономике в режиме реального времени. В ленте можно будет найти полную информацию об экономической ситуации в России и в крупнейших странах, макростатистику, новости о деятельности 50 наиболее ликвидных эмитентов российского рынка и топ-50 компаний Санкт-Петербургской биржи. Пользователям станут доступны консенсус-прогнозы финансового состояния крупнейших российских компаний от аналитиков ведущих инвестиционных домов, дополнительные рекомендации и инвестиционные идеи. В новом расширенном профиле пользователи смогут найти полную информацию по своему тарифу и его условиям, реквизиты для пополнения счета из других банков и другие важные данные.

«Мы ведем постоянную работу над совершенствованием своих продуктов и сервисов, – прокомментировал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. – Интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами, сегодня ежедневно нашу инвестиционную платформу используют более 200 тысяч клиентов».

По его словам, ежемесячный объем сделок через приложение «ВТБ Мои инвестиции» превышает 1 трлн рублей, а общий объем средств под управлением «ВТБ Капитал Инвестиции» с начала года вырос в 1,5 раза и приблизился к отметке в 3 трлн рублей.

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