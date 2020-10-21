Ещё две больницы Новосибирской области начнут принимать больных с коронавирусом

В минздраве Новосибирской области рассказали, какие медучреждения региона пополнят список «ковидных» госпиталей. В ближайшее время пациентов с коронавирусной инфекцией начнут принимать в отделениях двух больниц.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова во время онлайн-трансляции 21 октября, в ближайшее время для приёма пациентов с коронавирусом в регионе планируется оборудовать отделение Новосибирской областной клинической больницы и хирургический корпус городской больницы скорой помощи №2.

Кроме того, рассматривается перепрофилирование работающих в регионе федеральных учреждений.

Замминистра также сообщила, что временная отмена профосмотров и диспансеризации в Новосибирской области может быть продлена до того момента, пока не снизится поток вызовов врачей на дом. Напомним, на днях в правительстве региона объявили о приостановке проведения профилактических осмотров и диспансеризации на две недели в связи с нехваткой кадров для оказания срочной медицинской помощи.

Елена Аксёнова также добавила, что по решению врачей могут откладываться и плановые операции. Это связано с минимизацией эпидемиологических рисков в медучреждениях.

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, 21 октября в регионе заболело 183 человека. Всего среди новосибирцев зарегистрировано 15 506 случаев заболевания, в том числе 976 у детей. Выздоровели 13 259 человек, в том числе 92 – за последние сутки.

Не удалось спасти троих пациентов – мужчин 64, 65 лет и 81 года. Всего в регионе умерли 542 человека с коронавирусной инфекцией.

Напомним, накануне в минздраве Новосибирской области рассказали, что делать при первых признаках вирусной инфекции.

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