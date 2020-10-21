Новосибирские школьники учатся последние три дня

На заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в правительстве Новосибирской области приняты решения по новым ограничениям, связанным с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, ограничения касаются работы предприятий общественного питания – кафе, ресторанов, столовых и так далее, а также ночных клубов. С 26 октября они не будут работать с полуночи и до 8 часов утра по местному времени. Исключение составят заведения общепита в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Также эпидемиологическая ситуация скажется на изменениях в образовательном процессе. Дети учатся до конца текущей недели, с 26 октября все общеобразовательные школы региона отправляются на каникулы в полном объеме. Отдых продлится по 9 ноября, то есть две недели. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы.

Соответствующие нормативные акты будут подписаны областным руководством в ближайшее время.

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