В региональном минэкономразвития оценили ущерб от пандемии в Новосибирской области

Ущерб, нанесённый экономике Новосибирской области с начала пандемии, составил порядка 100 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников на пресс-конференции в ТАСС 20 октября.

Как отметил министр, план на 2020 год по валовому региональному продукту составил 1,3 трлн руб. Было недополучено 8%, что составляет порядка 100 млрд руб. В частности, сфера промышленности недосчиталась порядка 20 млрд руб., а сфера услуг – около 50 млрд руб.

При этом правительство региона выплатило 24 млрд руб. господдержки. В том числе – 9 млрд руб. по страховым взносам, 11,5 млрд руб. по кредитам, более 2 млрд руб. по субсидиям и более 1,5 млрд руб. по налогам.

Лев Решетников также отметил, что за субсидиями на зарплату для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей обратились около 64% компаний региона, 85% из них получили поддержку.

Кроме того, предприниматели региона получили и другие меры государственной поддержки от областного правительства.

«В числе наиболее актуальных мер поддержки – субсидия на профилактику — приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекторов — в пределах 15 тысяч рублей, ее получили более 3 тысяч налогоплательщиков, работающих в сфере услуг, в том числе гостиницы и предприятия общепита и другие предприятия и организации. Всего на эти цели направлено порядка 177 млн рублей», — сообщил Лев Решетников.

Напомним, в октябре власти Томской области спрогнозировали спад промышленного производства в регионе.

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