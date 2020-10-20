Глава Тувы поблагодарил энергетиков «Россетей» за быстрое восстановление электроэнергии в республике

В Республике Тыва полностью восстановлено электроснабжение после аварийного отключения. Сейчас на месте повреждения ведут работы бригады энергетиков «Россетей».

Аварийное отключение высоковольтной линии 220 кВ, одной из двух, снабжающих Туву электроэнергией, произошло во вторник, в 12 часов 18 минут по местному времени. Сработала защитная автоматика. На второй линии в это время шел ремонт. В течение часа и 11 минут энергетикам «Россетей» удалось полностью восстановить электроснабжение отключенных потребителей по резервной линии. «Во время сбоя социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников», — уточнили в компании.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол поблагодарил энергетиков «Россетей» за быстрое восстановление энергоснабжения потребителей Республики. «Включили! Молодцы энергетики, за короткий срок справились. Прошу на этом примере, всем аварийным службам оценить свои структуры, проверить исправность дополнительных источников энергии, уровень взаимодействия. Впереди суровая зима, надо быть готовым ко всем нештатным ситуациям», — написал на своей странице в Instagram глава республики.

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