Новосибирская область попросила у федерального центра средства на окончание трех недостроев

Министерство строительства Новосибирской области направило пакет документов в ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» для получения софинансирования на достройку трех «проблемных» многоквартирных домов в Новосибирске и Краснообске.

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, речь идет о домах № 5 и №6 по улице Вилюйская в Новосибирске, а также доме в Краснообске. Сейчас заявка на федеральное софинансирование этих домов будет рассмотрена на заседании наблюдательного совета ППК «Фонд». При вынесении положительного решения будет решена проблема 400 дольщиков.

Соглашение о финансировании недостроев было заключено властями Новосибирской области и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» в марте текущего года. В сентябре фонд одобрил софинансирование окончания строительства четырех «проблемных» объектах в регионе. На эти цели в областном бюджете заложено 289 млн рублей, еще 1 млрд поступит из федеральной казны.

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