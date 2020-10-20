Новосибирские депутаты снова откладывают вопрос о главе комиссии

Одна из комиссий горсовета Новосибирска остается без руководителя. Вопрос о председателе поможет решить корректировка состава депутатской группы.

В повестке комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству на 21 октября нет темы о руководителе. Члены депутатской группы ждали, что на очередной встрече смогут за него переголосовать. Прошлая сессия отказалась утверждать председателем Павла Чернышева из фракции «Единая Россия», которого поддержало большинство членов комиссии на сентябрьском заседании.

По информации «Континента Сибирь», вопрос о главе переносится, так как предстоит корректировка состава комиссии. В повестке октябрьской сессии есть пункт «Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов».

По словам источников редакции, в комиссию по предпринимательству могут войти минимум два новых члена. В отсутствии председателя депутатскую группу курирует вице-спикер, лидер фракции КПРФ в горсовете Антон Тыртышный. Он подтвердил корреспонденту: есть депутаты, которые предварительно не против пополнить ряды комиссии. Фамилии вице-спикер не назвал.

Другие депутаты отметили в беседе с «КС», что речь идет о главе комиссии по муниципальной собственности Сергее Бондаренко (ЕР) и «независимом» Степане Сафонкине. Последний шел на выборы от «Лиги эффективности», в которую входят также депутаты ГС Игорь Украинцев, Екатерина Шалимова и председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Заксобрания Илья Поляков.

Шалимова уже состоит в комиссии по предпринимательству, она поддерживала в качестве руководителя Павла Чернышева.

Степан Сафонкин не ответил на вопрос корреспондента «КС», войдет ли в комиссию, но отметил, что находит интересной возможность работать в этой группе. «Если смогу принести пользу работе комиссии, то такую возможность я не исключаю. С темой предпринимательства соприкасаюсь всю свою сознательную жизнь», – подчеркнул директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин.

Он еще не подал заявление о вступлении в комиссию. Как и Сергей Бондаренко, который не только возглавляет комиссию по муниципальной собственности, но и входит в группу по соцполитике. Если решит вступить в объединение по предпринимательству, ему придется покинуть одну из комиссий. По регламенту у депутатов есть право официально с правом голоса состоять лишь в двух. «Я пока окончательного решения не принял», – подчеркнул в разговоре с корреспондентом «КС» Бондаренко и напомнил, что предыдущие три созыва входил в комиссию по предпринимательству.

«Континент Сибирь» ранее писал о срыве утверждения председателя комиссии по предпринимательству. По сведениям редакции, в рамках «пакетного соглашения» на этот пост предварительно был согласован бизнесмен Андрей Любавский (КПРФ). Но 5 из 9 членов комиссии предпочли ему Павла Чернышева (ЕР). Сессия это решение отклонила.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.