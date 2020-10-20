«Сибантрацит» и ХК «Сибирь» выбрали первого «лучшего медработника Новосибирской области»

Группа «Сибирский Антрацит» и новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выбрали первого лауреата премии «Лучший медицинский работник Новосибирской области» — её организации учредили в сентябре.

Лучшим медицинским работником по итогам голосования стал анестезиолог-реаниматолог городской инфекционной клинической больницы №1 Михаил Патрушев. На сайте премии его выбрали почти две тысячи человек. Церемония награждения состоялась 19 октября в новосибирском ЛДС «Сибирь».

Призы – подарочный сертификат на 50 тыс. руб. на покупку в гипермаркете электроники, а также хрустальный кубок – вручил победителю заместитель генерального директора АО «Сибирский Антрацит» Алексей Хомлянский.

Михаилу Патрушеву 58 лет. С 1985 по 1998 год он работал в городской клинической больнице №2, а затем – в реанимационном отделении городской инфекционной клинической больницы №1, где трудится по сей день. С начала пандемии он помогает пациентам, у которых на фоне коронавируса развились наиболее тяжёлые патологии. За высокий профессионализм врача неоднократно награждали грамотами губернатора Новосибирской области и Законодательного собрания региона.

«Для меня победа в конкурсе стала неожиданной и очень приятной. Это такое светлое пятно в той непростой ситуации, в которой все мы сегодня находимся. Но поверил я в победу не сразу, а только тогда, когда открыл сайт премии. Не считаю свою работу чем-то героическим, готов и дальше выполнять ее добросовестно с полной отдачей сил. Хочу отметить, что сейчас все медработники находятся в экстремальных условиях, поэтому свою победу считаю победой всех моих коллег», – сказал Михаил Патрушев во время вручения награды.

С победой Михаила Патрушева поздравил генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.

«Желаю Вам успехов и плодотворных свершений на Вашем благородном поприще. За Ваш самоотверженный труд, за высокий профессионализм, за душевную чуткость и отзывчивость, за внимание к каждому пациенту пусть наградит Вас судьба всеми благами, одарит крепким здоровьем и наделит долголетием. Спасибо за Ваше большое сердце и безотказную помощь людям. Спасибо за Ваш труд во имя спасения человеческой жизни!» — сказал Сергей Мельников.

Премию «Лучший медицинский работник Новосибирской области» группа «Сибантрацит» и хоккейный клуб «Сибирь» учредили в сентябре 2020 года. Любой житель Новосибирской области раз в месяц сможет выдвинуть на соискание премии одного работника здравоохранения, рассказав о том, почему именно он достоин звания «лучший». Награда будет вручаться ежемесячно в течение всего сезона КХЛ.

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