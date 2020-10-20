Почти тысяча детей заразились коронавирусом в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области на 20 октября, сейчас в регионе 15 305 человек с диагнозом COVID-19, из них 957 – дети. За последние сутки заболело 169 человек.

В оперативном штабе также сообщили: за сутки от коронавирусной инфекции в Новосибирской области скончались шесть человек. Это мужчины 62, 67 и 74 лет, а также женщины 67, 68 и 72 лет. Всего с диагнозом COVID-19 в регионе умерли 539 человек.

Кроме того, 13 167 пациентов с коронавирусом выписались из новосибирских медучреждений, из них 86 – за последние сутки.

Согласно оперативным данным, похожая ситуация наблюдается и в соседних регионах. Так, в Алтайском крае коронавирусом заболели 16 783 человека, в том числе 1 233 ребёнка, 190 – за последние сутки. Выздоровели 14 257 человек, из них за последние сутки – 155. Умерли 659 человек, 311 – от COVID-19. 20 октября в регионе скончались семь пациентов, в том числе четверо – от инфекции нового типа.

В Омской области за последние сутки заболел 171 человек (всего 13 545), выздоровел 81 человек (всего 10 424), умерли четыре человека (всего 380).

Напомним, 20 октября в Новосибирске закрыли на карантин детский сад. По словам министра образования региона Сергея Федорчука, всего в детсадах региона коронавирусом заразились 30 детей, а в школах — 314.

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