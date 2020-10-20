Детский сад в Новосибирске закрыли из-за болезни повара

Работа детского сада №435 в Новосибирске полностью приостановлена из-за болезни одного из сотрудников. Ранее в регионе закрывались отдельные группы дошкольных учреждений.

Как рассказал министр образования региона Сергей Федорчук на брифинге 20 октября, в учреждении заболел шеф-повар.

«Полностью закрыт детский сад № 435 в связи с тем, что ковид был выявлен у шеф-повара. Дети на карантине», — сообщил Сергей Федорчук.

Министр также отметил, что сейчас в Новосибирской области на карантине находятся 38 групп в 30 детских садах. Коронавирусная инфекция выявлена у 81 человека, в том числе у 30 детей.

Кроме того, в регионе закрыто 314 классов в 153 школах, ученики находятся на дистанционном обучении. Полностью закрыт лицей №2 в Краснозёрском районе. Всего в средних образовательных учреждениях заболели 314 детей и 121 педагог.

Из-за ОРВИ в Новосибирской области частично закрыта 31 школа и 62 детских сада, количество заболевших там составило около 1500 человек.

Напомним, накануне НГТУ частично перешёл на дистанционную работу.

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