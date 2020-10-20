В мэрии Новосибирска уточнили, сколько служебных машин у чиновников

В распоряжении городской администрации сейчас находится 70 «легковушек», рассказали в телеграм-канале мэрии Новосибирска 19 октября. Столько служебных машин осталось после оптимизации муниципального автопарка.

Ранее «КС» писал о том, что в собственности муниципалитета сейчас находится 415 легковых автомобилей. 19 октября в телеграм-канале мэрии уточнили, что в это число входят служебные машины районных администраций, а также муниципальных учреждений и предприятий – таких организаций, как говорится в сообщении, более 700. Среди них – «Горводоканал», «Новосибирский метрополитен», «Горзеленхоз», а также учреждения образования и соцзащиты, городские дорожные и аварийно-спасательные службы.

«Непосредственно в автопарке мэрии Новосибирска сейчас находится 70 легковых автомобилей. И это число, напротив, уменьшилось. Не так давно их было около 80», — сказано в сообщении телеграм-канала муниципалитета.

Напомним, на онлайн-пресс-конференции 16 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил информацию СМИ о том, что в собственности муниципалитета находится 415 легковых автомобилей. Он также сообщил, что муниципальный автопарк сократился и продолжает оптимизироваться. Так, раньше в распоряжении мэра Новосибирска было три служебных машины, а теперь одна.

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