ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета

ВТБ запустил прием и проверку электронных документов при открытии расчетного счета в рамках услуги «Выездной сервис». В настоящее время услуга уже доступна предпринимателям в 20 городах России.

Услугу «Выездной сервис» ВТБ запилотировал в июне 2019 года, а сегодня она доступна во всех крупных городах России, в том числе в Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Красноярске и Кемерово.

«Выездной сервис» позволяет открыть расчетный счет без посещения офиса банка. Предпринимателю достаточно обратиться в колл-центр или оставить заявку на сайте ВТБ, после чего с ним свяжется сотрудник банка, уточнит перечень необходимых документов и договорится о времени и месте встречи. Теперь для открытия счета клиенты могут предоставить документы, связанные с госрегистрацией юридических лиц или постановкой на учет в налоговом органе физических лиц, занимающихся частной практикой, в электронном виде. Представитель банка проводит проверку документов непосредственно на встрече и передает их специалистам для дальнейшего открытия расчетного счета.

«Мы стремимся максимально оптимизировать процесс открытия расчетного счета, чтобы сделать его простым и комфортным для предпринимателей, − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. − В отделениях банка ранее уже был реализован прием электронных документов, а теперь такая возможность появилась и в рамках «Выездного сервиса». Это сэкономит время клиентов и повысит эффективность работы наших выездных менеджеров».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.