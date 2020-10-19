Красноярские власти запретят добывать золото загрязняющим реки предприятиям через суд

Правительство Красноярского края намерено подать в суд на 36 предприятий-золотодобытчиков, по вине которых произошло масштабное загрязнение местных рек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра экологии и рационального природопользования Юлию Гуменюк.

Как отметила замминистра, нарушения, в результате которых в реки попали взвешенные частицы, а также большое количество меди и железа, выявили на 36 участках 29 водных объектов. Эту информацию получили со спутников и передали красноярским властям экологи Всемирного фонда дикой природы. Специалисты краевого правительства провели проверки на «проблемных» объектах.

«Такие масштабные загрязнения не должны сопровождать деятельность по добыче золота. Большая часть предприятий не ожидали, что к ним придут с проверкой, и они к ним не готовы. Таким образом, по 36 предприятиям мы будем подавать в суд с требованием прекращать лицензию или устранять нарушения», — сообщила Юлия Гуменюк на пресс-конференции 19 октября.

Юлия Гуменюк также отметила, что не все предприятия пустили проверяющих на свою территорию. В отношении этих организаций красноярские власти направили иски в суд.

Кроме того, замминистра сообщила, что власти будут добиваться уголовного дела в отношении одного из золотодобытчиков, а также дальнейшего отзыва лицензии у организации. Предприятие причинило ущерб окружающей среде на 5 млн руб.

Напомним, на одном из приисков в Красноярском крае был выявлен ряд нарушений, в том числе экологических. В октябре на управляющего директора организации заведено уголовное дело.

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