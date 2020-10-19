НГТУ переходит на частично дистанционный формат работы

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) в связи со сложно эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом, переходит на частично дистанционный формат работы. Об этом в понедельник сообщили в вузе.

Как пояснили в пресс-службе НГТУ, университет переводит в дистанционный формат лекции и практические занятия, семинары. Занятия, требующие лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, будут проходить в традиционном формате. В вузе уточнили, что дистанционные занятия будут проходить в собственной системе электронного обучения DiSpace, разработанной самим университетом. При этом ситуацию с распространением коронавируса в университете считают стабильной. По словам проректора по учебной работе Сергея Чернова, «есть заболевшие студенты, но их не больше, чем в других вузах». Изменения в расписание занятий внесут в ближайшие два дня, срок действия режима «будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе».

Напомним, ранее в Новосибирске на дистанционный формат работы перешел Сибирский институт управления РАНХиГС (СИУ РАНХиГС). Студенты продолжают обучение по расписанию на сайте вуза, пользуясь платформой MS Teams. Кроме того, изменения коснулись регламента проживания в общежитиях института. Во внеучебное время студентам разрешено покидать общежития не более, чем на два часа, а также ежедневно по утрам измерять температуру и «передавать данные администраторам общежития/на пост охраны». Несколько дней назад «дистанционка» была продлена до 2 ноября.

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