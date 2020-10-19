Руководителей красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета», арестованных в Новосибирске в сентябре, отправили на психиатрическую экспертизу в Москву. Их проверят специалисты института имени Сербского.

Арестованных в Новосибирске руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергея Торопа («Виссариона»), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на телеграм-каналы защитников фигурантов.

По данным адвокатов, сейчас обвиняемые находятся на карантине в следственном изоляторе. После прохождения тестов на коронавирус их направят в стационар медучреждения.

Отмечается, что следователи отказались назначать арестованным психиатрическую экспертизу в Новосибирске. В свою очередь, защита выразила несогласие с их решением.

Руководители организации были арестованы в Новосибирске 23 сентября после обысков в Красноярском крае. По версии следствия, здоровью нескольких последователей церкви был нанесён тяжкий вред в результате психологического насилия, которое оказывали в общине. Религиозным лидерам собираются вменить наказание по соответствующим статьям.

Суд постановил, что под арестом задержанные будут находиться до 22 ноября. Защита попыталась обжаловать это решение, однако по итогам заседания 7 октября оно оставлено без изменения.

«Церковь последнего завета» («Община Виссариона») создана и официально зарегистрирована в 1990-х годах. Её последователи, число которых по неофициальным данным доходит до 10 тыс. по всей России, в основном проживают в Курагинском районе Красноярского края. В феврале в муниципальном образовании прошли обыски с участием новосибирских следователей.

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