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Дело экс-директора новосибирского планетария вернут в суд
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Новый максимум «коронавирусной» заболеваемости зарегистрирован в Новосибирской области
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Доступ в суды Новосибирской области ограничат из-за коронавируса
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Два землетрясения в три балла произошли в Сибири в ночь на понедельник
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Центры соцподдержки для пенсионеров и малоимущих работают в Новосибирской области в разгар коронавируса
Сооснователь федеральной сети LaserLove
Корреспондент издания «Континент Сибирь»
Программный директор по событийному кино новосибирского центра культуры и отдыха «Победа»
Основатель федеральных сетей Laser Love, Cheburek.me, «Стрижевский», digital-агентства 20х80
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