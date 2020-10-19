Дело экс-директора новосибирского планетария вернут в суд

Суд Октябрьского района Новосибирска вновь займётся рассмотрением дела бывшего директора муниципального детско-юношеского центра «Планетарий» Сергея Масликова. Об этом экс-руководитель учреждения написал на своей странице в соцсетях.

Экс-директор новосибирского планетария Сергей Масликов, обвиняемый во взятке и легализации денежных средств, сообщил о возобновлении рассмотрения своего дела в Октябрьском районном суде на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня прошло заседание в Областном суде, который встал на сторону прокуратуры. В итоге дело снова вернется в районный суд, где и будет рассматриваться заново. Я со своими защитниками поддерживал решение районного суда и просил суд вернуть дело в прокуратуру. Но на самом деле никто не знает – какой вариант лучше. Жизнь покажет. Теперь месяца через полтора начнется новое рассмотрение моего дела. Перепихивание дела между судом и прокуратурой закончилась в пользу последней», – написал Масликов в соцсети 16 октября.

Напомним, 4 августа суд вернул дело Сергея Масликова в прокуратуру из-за нарушений в предъявлении обвинения. До этого рассмотрение дела 28 июля было перенесено из-за опечатки в обвинительном заключении. Ещё раньше, в июне, было принято решение об отмене оправдательного приговора, вынесенного Масликову за взятку и отмывание денежных средств.

Директор новосибирского ДЮЦ «Планетарий» Сергей Масликов был задержан в феврале 2018 года. По версии следствия, он сдавал в аренду дорогостоящее оборудование учреждения. Между тем, Масликов утверждал, что полученные средства направлялись на нужды планетария, и это подтверждалось соответствующей документаций. В декабре 2019 года Октябрьский районный суд оправдал Сергея Масликова, однако прокуратура оспорила это решение.

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