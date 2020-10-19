Новосибирские коммунисты готовятся к Госдуме

Один из райкомов новосибирской КПРФ уже предложил кандидата по одномандатному округу на предстоящие выборы в федеральный парламент.

В Новосибирской области стартовала серия пленумов районных комитетов КПРФ, на которых члены партии оценивают итоги прошедшей региональной кампании и говорят о Государственной Думе. Так, коммунисты Новосибирского района сошлись на том, что пора отходить от преимущественно парламентской работы «в сторону протестной активности»: чтобы победить на выборах в ГД, «партийной организации необходимо изменить тактику и использовать активные формы борьбы».

На пленуме в Каргатском районе коммунисты предложили выдвинуть в Госдуму по «Барабинскому» округу депутата Заксобрания Новосибирской области, первого секретаря райкома в Ленинском районе Новосибирска Романа Яковлева.

Партия его уже выдвигала в ГД как одномандатника по той же территории в 2016 году. Хотя в предварительных обсуждениях по этому округу (№ 138) фигурировала фамилия Веры Ганзи. Сейчас она единственный представитель КПРФ от Новосибирской области в федеральном парламенте. Ее имя местные коммунисты поставили в партийный список по региону под номером два, мандат ей перешел от «номера один», мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Одномандатником по «Барабинскому округу» в 2016 на выборах в Госдуму стал нынешний координатор межрегионального координационного совета ЕР по СФО, член президиума генсовета ЕР Виктор Игнатов.

Проходящие в последние дни собрания коммунистов в Новосибирской области предваряют пленум ЦК КПРФ в Москве в конце этой недели.

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